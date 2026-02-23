鍾柔美冇工開立即增磅 被問起姚焯菲詹天文有否慰問即支吾以對

TVB新劇《臥底嬌娃》首播前在鑽石山舉行活動造勢，除了主角張曦雯、陳瀅、羅毓儀、馬貫東外，被爆扮A0鬧出連串風波的Yumi鍾柔美亦獲公司解凍，穿上一襲火紅色裙風騷登場。

承諾會努力減肥 Yumi近期工作量大減，她直認少了出席宣傳活動有點緊張，因為太耐沒見這麼多觀眾，好開心見到自己一班粉絲拉大隊支持，令Yumi大呼感恩，fans給予她很多動力。由於不用開工，新年期間食得很多，吃了很多年糕、蘿蔔糕、盆菜等等，自爆增磅不少，承諾之後會努力keep fit減肥。問到拜年時親戚有否向她送上慰問，Yumi表示：「都有，家人、身邊嘅朋友都有關心我，佢哋話無論如何都會喺背後支持我。」 中學時情史被公開，Yumi直認是相中人，解釋是讀中學時拍下，因為照片是來自她一個已經不存在的社交網帳號，是有人截圖後再放上網公諸於世，她不清楚是否前男友公開，自己沒有想過相片會在網上流出，覺得這是人生經歷，當是學習上了一課。Yumi重提扮A0一事：「講呢樣嘢係因為嗰陣太細個，啱啱入行，唔太識點樣去回應呢樣嘢，所以最後就選擇咗咁回答，但我之後就發覺大家都有放大呢件事，所以最後就跟大家道咗個歉，都怪我細個唔識諗，無諗過今時今日大家都會放大嚟講。」Yumi被翻炒曾在節目中大讚爸爸是家中大廚，跟自稱來自單親家庭、一直只跟母親同住的說法有出入，Yumi指家人對她好重要，由於父母是圈外人，希望大家不要放太多專注力在他們身上，她覺得家人在其心中是佔最大部份，母親亦給予她很多正能量。

感情上盼給了空間 其實我心中知道我屋企人好錫我已經好夠，至於講大話，我自己都同大家道歉，我的確當時真係講咗嗰個大話，同大家喺呢度講聲對唔住啦！希望大家可以…係啦，我做好自己嗰part就OK。」對於媽媽被指曾在夜總會工作，她兜圈回答：「都有記者問過我呢個問題，我當初都係話媽咪好錫我，同埋我細個時有跟我媽咪出去唱歌，佢都會教我點樣唱歌，我媽真係錫到我好燶，我細細個要乜就買咩俾我，屋企人都係，俾啲空間佢哋囉，呢樣嘢都好私隱。」早前直認跟緋聞男友劉展霆(Edan)的關係有所轉變了，希望感情上大家亦可以給她空間，自言早前好亂、有一段時間好唔開心，Yumi又強調自己不懂表達：「我不嬲唔識講嘢，我自己都睇咗好多新聞，我都已經唔敢開電話睇，因為你哋都寫得有啲令到我唔係幾開心，但我覺得呢樣嘢係令我一直要進步嘅，點解我每次講唔清楚，我覺得真係要放多啲功夫喺呢方面度。所以麻煩大家，我講得唔好，希望我會喺呢方面多些練多啲聽。」她解釋自己由細到大都看英文多，所以有時英文的同意詞未能傳神地表達出來，自責有時又詞不達意。Yumi指公司沒有給她壓力，樂易玲都有支持，亦給了不少意見，至於工作上仍有繼續安排。

與 邵美琪分 飾母 女 談到在《臥底嬌娃》中飾演邵美琪、關禮傑囡囡，她與劇中父母有不少互動，透露有一些感動位：「可能我未必做得最好。因為我作為一個新人，我都想繼續學習，邵美琪前輩非常好，好善良很有耐性，我同佢交戲時候，佢教我好多嘢，可能我未必拿捏得很好，但佢非常有心去教我做每一場戲，都覺得係很珍貴嘅一堂。」劇中她更有一場坐在輪椅跳舞場面，是個很大挑戰。 問到兩位同門「聲夢小花」Chantel姚焯菲、Windy詹天文有否送上慰問？Yumi即支吾以對：「嗯…我覺得佢哋都有忙緊自己嘅嘢，可能佢哋玩得開心啲，去旅行，我見Windy都有去旅行，跟住我見Chantel都喺嗰邊慶祝新年，咁就等佢哋返嚟。」Yumi坦言前排壓力太大，強調仍有很多朋友跟她打氣：「原本以為冇咩人理會我，因為太多，一開電話都見到我，我好怕煩到佢哋，但佢哋都很好，身邊嘅家人、朋友都很好。」並自爆早前聽到大家叫她加油會想喊，現在開始懂得慢慢起身向前行。最後她大講真心話，指見到被傳媒寫衰的確好唔開心，覺得被欺凌是人生的經歷，又指學校之前都有發生過這些事，覺得自己無法控制，所以最緊要是做好自己。