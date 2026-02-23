臥底嬌娃｜馬貫東為新劇剝衫自爆腹肌全消失 入行20年終做「男一」向家人有個交代

跳舞跳到懷疑人生

馬貫東直言：「等做男一嘅機會真係唔容易，但都會一直在學習、進步緊，到現在我終於可以有第一套男一推出，其實都開心，同埋都可以向屋企交代。」談到劇中有不少挑戰，包括有剝衫場面，他笑言：「係呀！除吓衫真係突破，因為我本身好容易肥，喺未知要除衫之前，我體重都180幾、190磅左右，我一知道要除衫就立即做個program出來，點樣減肥、點增肌消脂，但得兩個月時間，出來個效果就差少少，自己都有啲唔係好滿意。」除了減肥，跳舞對他同樣充滿難度，他說：「直頭都跳到懷疑人生呀！」認為記舞步難過記5版紙對白，劇組還安排了排舞師教他們跳舞，直認但我跳舞資質比較差，對不起其餘4位舞伴，形容跳舞難比起拍親熱戲再難少少，問到收視好會否考慮派福利？馬貫東自爆：「我啲腹肌已經唔見晒，因為我體質真係好容易去吸收營養，所以每個禮拜要操3、4次才可保持到身形。」更擺拍檔們上枱，會由他說服3個嬌娃穿兔女郎衫出來派福利，建議可以加埋Yumi鍾柔美穿上兔女郎裝又跳又唱。