汪明荃劉松仁劉德華世紀同框 齊到訪白雪仙豪宅拜年

每年農曆新年，汪明荃和老公羅家英都會在社交平台分享拜年相片，除了不少圈中人到訪拜年，星光熠熠，阿姐和家英哥都會出動拜年。昨日(22日)年初六阿姐分享到訪粵劇名伶白雪仙(仙姐)豪宅拜年的合照，97歲的白雪仙穿上喜氣的紅色上衣，精神奕奕，與眾人溫馨合照。同場賓客有76歲的劉松仁，一對昔日的螢幕情侶世紀同框，另外還有劉德華，粵劇新星李沛妍、著名電影人陳善之，以及前立法會議員劉千石等，可謂驚喜組合。

難得一見的組合 汪明荃發文寫道：「今日向仙姐(白雪仙)拜年，非常驚喜見到舊拍檔劉松仁、劉德華、劉千石、陳善之、李沛妍、家英哥&Liza，難得一見的組合。」她形容當天是「好日子」，並向大家送上祝福：「祝各位身體健康，萬事如意，平安吉祥！」各人笑容滿面，在滿桌佳餚的飯桌前合照，氣氛溫馨融洽。汪明荃和劉松仁先後在《京華春夢》、《婚前昏後》和《華麗轉身》3部電視劇合演情侶，勾起不少粉絲的集體回憶，也體現演藝圈後輩對前輩的尊敬與情誼。

MIRROR三子齊拜年 另外，MIRROR三子呂爵安(Edan)、盧瀚霆(Anson Lo)和李駿傑(Jeremy)亦有到羅家英和汪明荃家中拜年，5人拍片講出一連串馬年恭賀說話，其間Edan因看不到鏡頭外的揮春字句一度甩咀，但亦順利完成。事後Anson Lo留言，大讚阿姐的賀年食品美味，「新年快樂，蘿蔔糕、雲吞、齋、糭、湯圓、茶⋯⋯全部都好好食」。