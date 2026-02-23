蕭唯展感激老天爺安排重遇隊友 相隔20年再出歌

蕭唯展感激老天爺安排重遇隊友 ，相隔20年再出新歌。

江若琳老公蕭唯展（Oscar前名蕭潤邦）2007年和古馳以男子組合「Bliss」身分出道，因發展平平，翌年毅然離開娛樂圈，前往上海學習製作生煎包，其後回港創業，展開其飲食業王國，成為「生煎包王子」。現年45歲的Oscar日前突然在社交網宣布重拾歌手身分，和昔日隊友古馳推出新歌《大細路》，作為送給孩子的歌曲，並分享了二人重遇的經過，相當感動。

緣份安排 Oscar與古馳相隔20多年推出新歌《大細路》，原來一切都是緣分的安排；Oscar透露去年12月，與老婆、囝囝Owen及其他家長團到台灣旅遊，但因大雨臨時更改行程轉往行商場，Owen更要求去看麵包超人展覽，前往途中突然有人大叫他：「喂，Oscar！」原來是古馳與其家人，Oscar表示：「嗰一刻，我哋眼神對望，好似世界停頓咗咁。講真，嗰一下真係好緊緊擁抱。因為我哋已經超過20多年冇聯絡、冇見面，耐到連點解冇聯絡，我都唔記得咗。」他續指：「見返佢嗰一刻，我真係唔知應該點做。我左手拎住部電話，右手抱住個仔。」二人其後合照，更保持電話聯絡，不時話當年。

再次追夢 直至一日，Oscar 問古馳：「我哋係咪仲有一樣嘢未做完？」而對方則答：「可以呀。」6天後即收到由古馳太太Yanki所填詞的新歌Demo《大細路》，Oscar直言：「雖然我未同阿馳老婆溝通過，但佢好似已經住咗喺我哋兩個嘅心入面好耐咁，寫咗我哋兩個嘅感受出嚟。第一次聽呢隻Demo，就已經覺得好感動。10日後嘅Weekend，我飛咗去台灣，同大家一齊完成咗呢隻歌。」他感激老天爺安排當日下雨令二人重聚，並感慨表示：「我一直以為我已經唔鍾意做音樂。我一直以為年輕人先有時間講夢想。」不少圈中好友包括少爺占、吳若希、謝安琪等都紛紛留言表示感動，而老婆江若琳更留言大撐：「I love Bliss。」