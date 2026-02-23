熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Feb-23 15:30
更新：2026-Feb-23 15:30

林愷鈴自爆供樓有壓力慳錢搭電車 想演母親龔慈恩後生版

Aa5c6a54 fb0e 43b7 9724 15afd53bf3fe

林愷鈴(Ashley) 今日（23日）出席中銀香港FamilyMAX「樂滿祝福音樂會」活動。（娛樂組攝）

林愷鈴(Ashley) 今日（23日）出席中銀香港FamilyMAX「樂滿祝福音樂會」活動，她在台上分享母親龔慈恩從小培養她儲錢習慣。Ashley接受訪問表示下月即將踏入26歲生日，並分享：「我已經唔係妹豬，26歲就真係一個大人，要努力搵錢同儲錢。」提到早前首度置業，她坦言對供樓有壓力：「除咗有自己嘅空間，我都想學識投資，同埋知道儲錢嘅概念係咩？」

Ashley指母親並沒有資助她供樓，原因是自己比較早入行有一點儲蓄去置業，沒有想過對於供樓期限的問題。被問到有意與母親合作拍劇，她說：「會想架！我有好大嘅夢想就係做佢後生版，會多過想演兩母女。」

5a36cd29 08aa 413e 98a2 6d6c2207b7cb

Ashley早前首度置業，她坦言對供樓有壓力。（娛樂組攝）

自爆母親龔慈恩執屋要求高

講到是否適應自住的生活模式，Ashley說：「培養咗記帳嘅習慣。（自己負責洗衫？）係呀！我全部自己搞，地方都唔算好大，所以好容易處理。」至於有否被母親發現沒有執屋，她笑言：「我媽媽對於屋企嘅要求比較高，尤其是要乾淨，上到嚟我屋企都會覺得點解啲衫褲咁樣擺。」

提到生活上會否比較慳儉，Ashley說：「我有嘗試將自己變成慳豬，但唔會分麵包食咁慘，我比較少搭交通工具，但而家會發現一啲最快嘅路線，鍾意咗搭電車同搭巴士。」至於會否考慮升讀博士，她指現時比較傾向娛樂事業工作。

C2fb726c 0026 4f45 a2e8 7ebd9af8147d 0cb2bfd8 a9e2 4f11 b410 d13c9d98e844 B062304e a3ac 4545 9019 9809c6acab24 4adb4523 c0bd 48da 9578 23e5e436f8e5 Db2276a3 d182 4b58 a62f 567c4043d10c D1c9da71 378a 4032 baae ee2656220f9d

