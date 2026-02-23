林愷鈴自爆供樓有壓力慳錢搭電車 想演母親龔慈恩後生版

林愷鈴(Ashley) 今日（23日）出席中銀香港FamilyMAX「樂滿祝福音樂會」活動，她在台上分享母親龔慈恩從小培養她儲錢習慣。Ashley接受訪問表示下月即將踏入26歲生日，並分享：「我已經唔係妹豬，26歲就真係一個大人，要努力搵錢同儲錢。」提到早前首度置業，她坦言對供樓有壓力：「除咗有自己嘅空間，我都想學識投資，同埋知道儲錢嘅概念係咩？」

Ashley指母親並沒有資助她供樓，原因是自己比較早入行有一點儲蓄去置業，沒有想過對於供樓期限的問題。被問到有意與母親合作拍劇，她說：「會想架！我有好大嘅夢想就係做佢後生版，會多過想演兩母女。」