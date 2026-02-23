李珊珊被嘲「化腐朽為神奇」激起鬥心 壓力爆煲拒過度堅強

李珊珊與《學人沙龍》主持咪哈 (左一) 和黃仲遠 (右一) 暢談如何重啟第二人生。

去年剛復出的李珊珊近日現身港台電視 31 節目《學人沙龍》，與主持米哈和註冊組織心理學家黃仲遠（Mills） 進行訪談，分享她過去幾年尋找患上驚恐症的原因，如何以「過來人」的勵志經歷來勉勵同路人。



源於童年成長 李珊珊於1996年奪得「四料港姐冠軍」，在事業高峰時卻因驚恐症困擾而淡出娛樂圈，並神隱8年。她在節目中回憶，問題源於童年成長狀態。她自小沉醉於電視與電影世界，缺乏與人相處的經驗，直至投身社會工作後才驚覺自己不懂待人接物，亦未真正學懂如何表達自己。她認為社交能力及敢於表達立場應自幼培養，而自身在此方面卻有不足，入行後屢屢碰壁。她又憶述當年參選港姐，除了因提名人推動外，最大的動力反而來自有人暗嘲她欲「化腐朽為神奇」而激起鬥心。她坦言當時許多事情皆被「推着走」，內心情緒卻長期受壓。

拒過度堅強 入行後，李珊珊直指娛樂圈競爭激烈，常常被指「不夠堅強，你哭什麼呢？」，負面情緒因而層層抑壓。她以過來人身分提醒：「不要過度使用『堅強』。」並解釋道：「錯誤用這兩個字，其實是把情緒吞進內心，最後連身體都承受不住。」當時，她向公司坦白精神壓力已爆煲，遂毅然退出演藝事業。其後，她過了八至十年夜夜笙歌的生活，雖然社交圈子大幅擴展，但亦愈見複雜，令她反思：「難道一輩子都要維持這種生活方式？」而答案是堅定的「不！」



開設網台 由眾人簇擁的生活轉向獨處，李珊珊與外界斷絕聯絡，陪伴她的僅有一部智慧型手機。她透過手機寫稿、上網，逐漸意識到世界不停在變，不可置身事外，因而培養出瘋狂吸收資訊的習慣。她理解情緒病患者要走出來並不容易，因而希望以自身經歷鼓勵同路人，開設網台並邀請精神科專科醫生分享，讓更多人認識及包容患者。對久未現身熒幕的她而言，再次面向鏡頭雖有壓力，但此計劃早已醞釀多時，加上拍檔與同事支持，她選擇勇敢踏出一步。當主持Mills問及若有95%觀眾留下負評會如何，她爽快回應：「會更努力去做，因為我已經走出來了！」



