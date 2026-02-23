熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Feb-23 18:30
更新：2026-Feb-23 18:30

許嘉浩宣布自家品牌出新產品 黃榕新年創業操Fit Body

D8a29d8f 29b9 45eb b6ca 6d180b16e1cc

許嘉浩(Karl Hui)日前於銅鑼灣兩層高的餐廳舉行新春開年團拜。

許嘉浩(Karl Hui) 最近率領KARL HUI WorkHouse旗下藝人尹蓁晞(Yumi) 、黃榕(Gloria) 、 練樂儀(Alina) 、李諾陶(Lotto) 、陳嘉慧(Kelly C.)連同一眾網紅模特兒及公司團隊以一身「紅噹噹」造型於銅鑼灣兩層高的餐廳舉行新春開年團拜。

Karl透露今年繼續幕前幕後雙線發展，其網上頻道除了大大擴展直播時段，創意無限的團隊更會加入更多喜劇短劇新環節，為大家帶來歡樂。Karl的衣飾自家品牌更擴展到推出精品新系列，新年的合作新品將把黃金蛋撻、雞蛋仔、鴛鴦等香港傳統特色氣味混入香薰飾物及擺設等新品，讓遊客來港一年四季都有一個具香港特色氣味且可長期儲放的香港手信，以香港人情味唱好香港。

黃榕買桃花望有良緣

黃榕(Gloria)今年被師傅指點有財運且創業。新年假期也不忘日日健身的Gloria以健美小姐冠軍的姿態做「人肉生招牌」。於新地方合作設立自己小小的健美工作室致力教授健美新手入門新課程，一開始就成功吸納不少OL及女粉絲報名，幫她們操Fit Body。

適宜驛馬走動四出發展的Gloria簽約國內新媒體工作室，經常北上拍攝探店及旅遊短片。另外盼望有新戀情的Gloria更於新年買下桃花轉運望有好桃花良緣。

尹蓁晞(Yumi)最近學習調酒，新年時也調出適合姊妹們喝的Ladies Drink慶祝。對飲食有自己要求的Yumi更醉深研究廚藝，以新鮮健康食材製出各項Fusion菜，甚有入得廚房出得廳堂的「賢妻」味。

5d332ef9 d6d7 4fb6 89f7 434824b202fb A18d1be4 b13e 4223 a007 fb82ab3653c4 B15405cc aa57 45ed 9d12 3990b2768b7f F4042c16 5c34 4d3e bbf4 a252e146d56f

