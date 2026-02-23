佘詩曼追星成功大曬與周潤發首張合照 憶當年見面難忘經歷

佘詩曼最近難得放假，除了孖佘媽媽去泰國旅行，更四周圍團拜，今日（23日）她就在社交網大曬與周潤發合照，並興奮表示：「人生第一張同發哥嘅Selfie！！」相中，見佘詩曼與發哥自拍，笑得非常燦爛，而另一張大合照更見有黃宗澤、吳卓羲、苗僑偉夫婦和白茵等。 佘詩曼自爆當年首次見到發哥的難忘經歷，她表示：「記得第一次喺舊清水灣片廠嘅飯堂，食食吓飯突然間見到發哥行入嚟，我興奮到成個人彈咗起身，又怕羞喎，但係又忍唔住細細聲叫咗一聲：『發哥呀！』」

發哥親自教佘詩曼做戲

佘詩曼又透露約於2000年更獲發哥親自教戲，「又記得有一次，接到藝員部高層個電話，叫我第二日去訓練班上堂，我仲拗晒頭話：『吓，上堂？我要開工喎！』仲記得佢話：『去啦，夾晒你啲時間㗎喇』」我心諗…無啦啦上乜鬼堂呀…攰到死…第二日死死地氣，因為未上過訓練班，仲行錯晒路。入到課室，梗係全部人都唔識啦，勁尷尬，求其搵咗個位坐低。張凳都未坐暖，我又『彈』喇！因為原來嗰堂係發哥親自教學！Ben Chan知道我偶像係發哥，所以專登叫埋我去聽嘅～（明醒我）」她續指：「我好記得，發哥話知道我係邊個，因為佢睇咗『十月初五的月光』，嗰刻雖然我外表表現得好平靜（話晒喺好多訓練班同學仔面前），但係其實我內心已經放晒煙花。 」最後，佘詩曼表示作為小粉絲，雖然未有機會跟發哥合作，但能夠合照都是很浪漫，超開心！

