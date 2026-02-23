陳瑞輝Frankie演《小男人周記》 除剩底底無懼露「飛毛腿」有「讀講障礙」超擔心(有片)

MIRROR成員陳瑞輝(Frankie)今日(23日)為陳恩碩導演的長壽音樂劇《小男人周記》 彩排，「小男人」上身的Frankie與女主角廖嘉敏和駱靖琳深情對話，並且肉緊抱抱，非常投入。距離首演日(28日)尚有6日，Frankie自言非常擔心記錯台詞，連拜年都隨身帶備劇本，分秒必爭背熟台詞。早前，他曾透露為演出除剩底褲，問到可需要為騷肌戒口時，他笑言，「其實上次講漏咗，上身有著衫，下身除剩底底。」不過就要戒煎炸食物養聲。

建議「陳撈」要偷薄腳毛 談到如何為露腿作準備，Frankie自言平時都有跑步，雙腿亦算見得人，無懼露出「飛毛腿」，「我啲腳毛唔使偷薄，分量正常。」問到哪位隊友要「偷薄」腳毛時，Frankie就建議，「阿撈(Anson Lo)皮膚好白，可能好顯啲毛，要偷薄少少，阿陳(陳卓賢)都應該要。」2023年曾參演音樂劇《大象的告別式》，Frankie今次最擔心的不是唱歌，而是記台詞，「因long run音樂劇，好追求劇本字眼精準。」他表示雖未至於緊張到失眠，但有時臨瞓前想起音樂劇的歌曲，試過整夜無法入睡。

驗腦診治「皮皮症」 他自爆有讀講障礙，有時晃一晃神，就變「作詞人」，「自從夜粥組綜藝，最後一集睇信，我都幾肯定自己讀寫有少少不協調，今次真係發現自己讀劇本有點唔方便，睇同講有點不協調，睇到個字但講咗另一個字，例如女朋友講咗男朋友。」他笑言入行後越趨嚴重，「所以都要去睇一睇個腦，完咗舞台劇要搞下呢個『皮皮症』。」

Jeremy運氣最好 問到拜年可有被追問婚期時，Frankie笑言親戚已習慣，索性不問，不過有時就應親戚要求簽名，最重要大家開心。Frankie續指忙於彩排，沒有出席MIRROR團拜活動，過去偶爾也有小賭怡情，但向來手風不順，至於哪位隊友運氣最好，他立即推舉Jeremy，「無論打麻雀或慶功小賭，Jeremy都係好旺，連射龍門都好勁。」