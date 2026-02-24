英國奧斯卡｜里安納度「甜茶」大熱倒灶 英國演員爆冷封帝 《一戰再戰》成大贏家(附得獎名單)

有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎(BAFTA)在香港時間昨日(23日)凌晨舉行，「甜茶」添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)大熱倒灶失落影帝，由33 歲的英國男演員Robert Aramayo憑《I Swear》，擊敗甜茶、里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)、伊芬鶴健(Ethan Hawke)、Michael B. Jordan和Jesse Plemons，爆冷封帝。而獲13項提名的《一戰再戰》(One Battle After Another)，最終捧走6個大獎，成為大贏家。

Robert Aramayo憑《I Swear》演「妥瑞症」病患者，首度提名一擊即中，登上影帝寶座。他在台上分享感受時，激動指著里安納度：「我絕對不敢相信，我竟然能和你們這樣的人站在一起，更別提我現在就站在這裡了。老實講，我真的不敢相信我竟然得了這個獎，這個獎項的每一位入圍者都讓我驚嘆不已。」他又特別提到在演藝學院讀書時，伊芬鶴健曾到訪發表演講，對很多學生極具影響力，竟能與他角逐影帝，大感不可思議。同時，Robert Aramayo亦奪得「新星獎」。

大贏家《一戰再戰》掃走最佳電影、導演、改編劇本、攝影、剪接獎，連同辛潘(Sean Penn)奪得男配角，合共6個獎，首次於BAFTA奪「最佳導演」的保羅湯瑪士安德遜（Paul Thomas Anderson)，領獎致謝時表示：「誰要是說現在的電影不好，都給我滾開！讓我們繼續無所畏懼地拍電影吧。」反觀有11項提名的《橫衝直闖Marty Supreme》(Marty Supreme)，則捧蛋而回。成為自1969年的《風月寶鑑》（Women in Love）與2004年的《小飛俠前傳之魔幻童心》（Finding Neverland）後，BAFTA歷年來失獎最多的電影。