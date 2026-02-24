熱門搜尋:



娛樂
出版：2026-Feb-24 08:00
更新：2026-Feb-24 08:00

英國奧斯卡｜里安納度「甜茶」大熱倒灶 英國演員爆冷封帝 《一戰再戰》成大贏家(附得獎名單)

55f6901e 2b5b 4c12 9811 82b38b377754

Robert Aramayo憑《I Swear》首度提名一擊即中，登上影帝寶座，同時獲新星獎。(路透社)

有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎(BAFTA)在香港時間昨日(23日)凌晨舉行，「甜茶」添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)大熱倒灶失落影帝，由33 歲的英國男演員Robert Aramayo憑《I Swear》，擊敗甜茶、里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)、伊芬鶴健(Ethan Hawke)、Michael B. Jordan和Jesse Plemons，爆冷封帝。而獲13項提名的《一戰再戰》(One Battle After Another)，最終捧走6個大獎，成為大贏家。

Addf5599 27b9 4e01 8e0a d5295ebc995f 16e43d7a 3033 438b 8cb2 a7b8a473e60e SnapInsta Ai 3838353807672253238

Robert Aramayo憑《I Swear》演「妥瑞症」病患者，首度提名一擊即中，登上影帝寶座。他在台上分享感受時，激動指著里安納度：「我絕對不敢相信，我竟然能和你們這樣的人站在一起，更別提我現在就站在這裡了。老實講，我真的不敢相信我竟然得了這個獎，這個獎項的每一位入圍者都讓我驚嘆不已。」他又特別提到在演藝學院讀書時，伊芬鶴健曾到訪發表演講，對很多學生極具影響力，竟能與他角逐影帝，大感不可思議。同時，Robert Aramayo亦奪得「新星獎」。

大贏家《一戰再戰》掃走最佳電影、導演、改編劇本、攝影、剪接獎，連同辛潘(Sean Penn)奪得男配角，合共6個獎，首次於BAFTA奪「最佳導演」的保羅湯瑪士安德遜（Paul Thomas Anderson)，領獎致謝時表示：「誰要是說現在的電影不好，都給我滾開！讓我們繼續無所畏懼地拍電影吧。」反觀有11項提名的《橫衝直闖Marty Supreme》(Marty Supreme)，則捧蛋而回。成為自1969年的《風月寶鑑》（Women in Love）與2004年的《小飛俠前傳之魔幻童心》（Finding Neverland）後，BAFTA歷年來失獎最多的電影。

2026 02 22T204244Z 1537798327 RC27RJAPGGWU RTRMADP 3 BRITAIN AWARDS 2026 02 22T202156Z 1578373733 RC27RJAWGOBH RTRMADP 3 BRITAIN AWARDS 2026 02 22T205409Z 1093304870 RC27RJA2RNFO RTRMADP 3 BRITAIN AWARDS 2026 02 22T155412Z 1047622999 UP1EM2M186BFT RTRMADP 3 BRITAIN AWARDS 2026 02 22T155313Z 1819481095 UP1EM2M184OFP RTRMADP 3 BRITAIN AWARDS

最佳女主角由愛爾愛蘭女星Jessie Buckley憑 《哈姆尼特》（Hamnet）奪得，擊敗愛瑪史東（Emma Stone）、露絲拜恩（Rose Bryne）等。 Jessie形容獲獎是瘋狂事情，「這確實屬於過去、現在和未來的所有女性，她們教會了我，並將繼續教導我如何以不同的方式做事。」值得一提是凱特王妃自2024年3月公開自己患癌後，首度與丈夫威廉王子齊齊現身行紅地氈。

第79屆頒獎禮得獎名單

最佳電影：《一戰再戰》(One Battle After Another)

最佳導演：《一戰再戰》保羅湯瑪士安德遜

最佳男主角：《一戰再戰》Robert Aramayo

最佳女主角：《哈姆奈特》Jessie Buckley

最佳男配角《一戰再戰》辛潘

最佳女配角：《罪人》Wunmi Mosaku

最佳英國電影：《哈姆奈特》（Hamnet）

傑出英國新銳：《父親回來的那一天》

新星獎：Robert Aramayo

最佳改編劇本：《一戰再戰》

最佳原著劇本：《罪人》

最佳兒童/家庭電影：《Boong》

最佳非英語電影：《情感的價值》

最佳服裝設計：《科學怪人》

最佳視覺效果：《阿凡達：火與燼》

最佳紀錄片：《Mr. Nobody Against Putin》

最佳動畫：《優獸都巿2》

最佳選角：《I Swear》

最佳攝影：《一戰再戰》

最佳剪輯：《一戰再戰》

最佳妝髮：《科學怪人》

最佳配樂：《罪人》

最佳美術設計：《科學怪人》

最佳音效：《F1電影》

最佳英國動畫短片：《Two Black Boys in Paradise》



