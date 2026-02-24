詹天文Windy不要桃花只求「馬甲線」 稱鍾柔美唔開心但未有分享感情事(有片)

香港電台昨日大年初七「人日」(23日)舉行「丙午馬年新春團拜」，廣邀本地電子傳媒代表與業界友好出席，包括新上任的有線寬頻通訊有限公司行政總裁兼執行董事(HOYTV)黃雅芬，香港電視娛樂有限公司總經理(ViuTV)鍾廣德、電視廣播有限公司助理總經理(企業傳訊)黃德慧等。港台特邀15位青少年樂手以中國鼓和鈸，結合馬林巴琴及電顫琴，嶄新演繹作品《驍》，在醒獅獻瑞環節，安排智能機械人財神驚喜亮相，並獲香港跳繩總會派出6人隊伍，呈獻曾在「2025 世界跳繩錦標賽」得獎的表演。演藝代表則有鄺美雲、詹天文(Windy)、張進趐(Manson)、占士丁丁、星秀三甲馮熙燮(Ryan)、柯雨霏(Ophelia)、胡子貝(Matt)等。

預告出新歌 詹天文(Windy)亦有出席，她受訪時表示新春陪家人拜年，過年前亦有到海南島旅遊。談到新年大計，她表示已為新歌錄音，預計3月左右推出，希望為帶來驚喜。至於新年願望，她笑言，最理想當然是學業事業都好發展，「希望自己再靚啲，身形再fit啲，唱歌方面，演繹得有多啲感情。」她自言過年都大敢放肆大吃，擔心身形發胖，「其實我上年都已講，希望自己有馬甲線，但係都未練到，希望今年可以騷下出嚟，但而家要遮住先。最難戒係珍珠奶茶，每日都要飲一杯，因為我唔鍾意飲水，要改下習慣。」

談擇偶條件 桃花運方面，Windy笑言已有愛貓陪伴，暫不需要再求桃花，問到擇偶條件，她答道，「希望陽光男仔，鍾意笑同幽默，希望鍾意寵物，比較有愛心。」鍾柔美(Yumi)早前被踢爆講大話扮「A0」，問到可有慰問好姊妹時，她坦言，早前有問候對方，但近日大家都忙於拜年，沒有打攪，「之前佢係唔開心，但近來就唔知佢情況。(擔心嗎？)都有，見到咁多Comments，一定有點承受不住，但相信佢可以承受呢個壓力。(有否傾訴感情事？)可能佢都想自己收埋。」

張進翹示範愛的手語 至於張進翹(Manson)就透露最近推出新歌《夢旅途之歌》，累積10年心血，希望能接觸更多樂迷。另外，他將於3月參演共融音樂劇，更特地學手語，並即席示範「我愛你」的手語，問到可有向心儀女生示愛時，他笑言暫時只能向媽媽示愛，更揚言想「馬上脫單」，至於擇偶條件，他坦言，「我好同意劉青雲的擇偶條件，就係對你好、唔會呃你，同埋唔會傷害你。」希望Manson盡快找到心目中的「郭藹明」吧。