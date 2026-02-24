中年好聲音季軍羅啟豪被揭世家顯赫 感激父母給予自由度追夢

《中年好聲音》第一屆季軍羅啟豪（Ramon）早前被網民「起底」，指他世家顯赫，出生於「金融世家」，父祖輩來頭很猛，其中父親羅威文是資深私募基金合夥人，是香港地產建設商會成員；其爺爺羅鴻興則於50至60年代創立「永明製造廠」（Everlight Manufacturing），在商界成就非凡。有趣的是，由於羅啟亮與父親及爺爺三代都沿用英文名「Ramon」，因此都叫「Ramon Lo」。另外，羅啟豪的叔父是本港已故著名法官羅顯勝，其家族可謂人才輩出。羅啟豪日前出席活動時首度向傳媒回應網上傳聞，大方承認有看過相關文章，而且曾向父親求證，確認資料正確，而且父親更向他講述爺爺的往事。

曾向父親求證資料 根據網民爆料，現年41歲的羅啟豪生於精英家庭，其爺爺羅鴻興畢業於傳統名校英皇書院及香港大學，家族生意涉及香港核心行業，包括地產（永明建業）、證券（永明證券）、保險（新光保險代理）及旅行社（永明旅行社）等；而父親羅威文早年曾先後於畢馬威及新鴻基任職，1981年與著名投資界人士Anil Thadani、夏佳理（Ron Arculli）、Adrian Zecha（Aman酒店集團創辦人）及Louis Bowen成立私募基金 Arral & Partners，是亞洲最早的私募基金之一，投資過的項目包括環美傢俬、謝瑞麟珠寶及Aman酒店集團等，現時羅威文仍是由Arral演變而成的Symphony基金合夥人。

唱歌天份遺傳自父母 雖然家庭背景超猛，但羅啟豪稱沒有壓力，並感激父母給予他高度自由去追尋理想，而他亦是靠自身實力去發展歌唱事業。而羅啟豪的唱歌天份原來是遺傳自父母，其父親羅威文在18歲時曾奪業餘音樂天才比賽亞軍；媽媽劉英更於15歲已奪得全港公開業餘歌唱比賽冠軍，而且曾任酒店駐唱歌手，與「六嬸」方逸華、Anders Nelsson等樂壇前輩交情深厚，但結婚後專心相夫教子，沒有在歌唱事業上繼續發展。由此可見，羅啟豪的家族除了經商和讀書了得，與歌唱界亦有一定淵源，而羅啟豪參加《中年好聲音》亦獲父母大力支持，最終亦獲得好成績。

