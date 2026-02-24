夜王｜「葵芳」蔡蕙琪爆紅 擁多年劇團經驗 私下形象與角色反差極大

賀歲喜劇《夜王》由《毒舌大狀》導演吳煒倫執導，自年初一上映以來票房持續報捷，成為香港史上最快破5千萬紀錄嘅港產片。黃子華與鄭秀文男女主角自然功不可沒，但有一位新面孔同樣搶盡風頭，就係飾演「葵芳」嘅蔡蕙琪（Kay），佢喺電影中以誇張又鮮明嘅「譚仔口音」引起關注，一出場嗰句見工對白︰「我叫Franchesca，今年19歲半……那我四捨五入」，已經成功俘虜觀眾笑點，被大讚係實力派並稱佢為「最有潛力喜劇新星」，而且唔少網民認為Kay私下形象斯文，充滿文青感，與「葵芳」反差極大。

口音模仿林明禎

Kay早年就讀於演藝學院，曾多次獲頒獎學金，更憑舞台劇《加數機》奪得「傑出演員獎」，亦曾隨學院遠赴英國倫敦交流演出。畢業後，Kay向多個劇團敲門，最終被中英劇團聘請，曾出演多部舞台劇，包括《解憂雜貨店》及音樂劇《穿Kenzo的女人》。半年前，Kay決意離開劇團；目前，以自由身身份接工作；而其實，Kay早於《毒舌大狀》與黃子華同場，不過當時嘅佢以特約演員身份演出，飾演大狀金遠山（謝君豪飾）嘅秘書，不但冇對白，出場更加得兩秒。今次喺《夜王》飾演夜總會小姐並成功彈起，全靠過往多年舞台磨鍊，以及自己嘅努力；Kay喺接受媒體訪問時就表示，得到「葵芳」一角其實係佢喺casting時靈機一動，表示「葵芳」嘅口音唔係扮「譚仔姐姐」，而係模仿林明禎，就係其反差感成功驚喜到副導和導演。