金多寶｜排片風波下票房終破千萬 翁子光被指不愛香港電影：最心灰意冷

翁子光自編自導的賀歲溫情喜劇《金多寶》，由金馬影后鍾雪瑩、MIRROR成員呂爵安(Edan)、金燕玲、李尚正及楊詩敏等主演，各院線排片量遠遜於黃子華和鄭秀文主演的《夜王》，在周未甚至出現「天地場」，翁子光曾發文直指是霸王排片，「說好的港片共贏呢？」雖然言論惹起爭議，被指賣慘兼情緒勒索，但憑著口碑於周日(22日)終衝破1千萬票房。面對網上各種質疑，翁子光昨晚(23日)在社交平台發文，表明不會再就排片情況作回應，但堅持發聲的權利；他自言只是一輩子電影學生，影圈三流打工仔，剖白道：「惟說我不是真心愛香港電影，無疑是最誅心並令我最心灰意冷的。」

沒有你死我活的心態 《金多寶》雖在賀歲檔期打逆境波，但憑著網上口碑，大讚金燕玲的神級演技，與鍾雪瑩的嫲孫互動真摯感人，李尚正與楊詩敏的爆笑火花、Edan演技躍進，後勁持續，累積票房已衝破一千萬。早前曾不滿排片量低的翁子光，在社交平台發文，首先表明「關於《金多寶》的排片，我不會再作任何回應了。能引起討論的，就留給公論。」他自言發聲表達，不是成見，只是說看到現實的感想，也明白商業世界運作，「我也一直強調我只求生存空間，我方沒有你死我活的心態，就今年來說，我是一直安份一個第二的位置。內心感受深，主要是因為幾年來，我跟手足們在努力經營的電影品牌，致力於在大公司大集團的支配下做自己的電影，希望打出一條生路，然而本人的天真，及實況的艱難，不足為外人道。」

堅持發聲的硬骨頭 對於排片言論引起的爭議，翁子光不諱言，「說是什麼情緒勒索也好，說什麼輸打贏要賣慘也好，我始終堅持發聲的權利，而不享受噤聲的壓抑。然而作為一粒微塵，有太理想化的想法可能都只會被視為虛妄及無謂，再遇類似事件，特別不牽涉本人的，我都仍會盡力表達，我從來如此，硬骨頭同時是賤骨頭。」他剖白道，「我不是名人，更不是聖人，吾乃一輩子電影學生，影圈三流打工仔。惟說我不是真心愛香港電影，無疑是最誅心並令我最心灰意冷的。」

不放棄 繼續走 最後，翁子光不忘感謝宣傳團隊、發行方MCL，以及各電影院的支持，「我們的入座率雖不是最高的，但我們有著不少支持我們電影的觀眾，還有陸陸續續因為口碑入場的新朋友﹗感謝﹗我們不放棄，繼續走。」他借用友人的一句訊息留言「你以前是翁子光，現在也是翁子光，將來也是翁子光，懂你的人自然懂你。」作結，感謝真心朋友。不只一個。都在心中。