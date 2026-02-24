吳保錡補祝35歲生日開小型音樂會 自認跌過入谷底感激粉絲不離不棄

ERROR成員吳保錡去年大年初一在社交網公開與陳百祥（阿叻）合照，並自封「ViuTV叻仔」後，惹負評兼脫粉潮，最終刪po。去年八月保錡接受訪問首腔開腔回應與叻哥合照引起風波，他指汲取到教訓，明白到不要玩得太盡的道理，同時否認自己被雪藏，稱只是請假去教健身教練牌。日前(22日)大年初六，吳保錡Fans Club為他舉行小型音樂會「Poki 35th B’day LIVE」補祝35歲生日。

用音樂回饋歌迷

保錡在演出後於社交網上載一系列照片，並感性發文：「好開心初六fans group 為我準備一個小型live show，可以同支持我嘅人見面，分享自己心路歷程，分享自己喜歡嘅音樂。」他續說感謝粉絲們的愛，更形容粉絲是他的美麗之最，幽默自嘲：「由年青人變叔叔了，愛一個人不容易，只能用堅持努力回饋你們。Love , thank you , sorry！」

保錡亦有在IG限時動態轉發演出的片段，感慨地留言寫上：「喜歡一起唱的感覺，謝謝你們 #不離不棄，曾經跌入谷底，每日提自己笑一個，現在努力學習真正笑一個。」有不少網民留言鼓勵保錡，並寫上：「好好加油。相信自己。期待你更多更好的作品」、「加油，陪你繼續走更遠既路」、「呢條路唔易行」、「希望我哋可以一直陪著你走。」