娛樂
出版：2026-Feb-24 13:00
更新：2026-Feb-24 13:00

吳保錡補祝35歲生日開小型音樂會 自認跌過入谷底感激粉絲不離不棄

日前(22日)大年初六，吳保錡Fans Club為他舉行小型音樂會「Poki 35th B’day LIVE」補足35歲生日。

ERROR成員吳保錡去年大年初一在社交網公開與陳百祥（阿叻）合照，並自封「ViuTV叻仔」後，惹負評兼脫粉潮，最終刪po。去年八月保錡接受訪問首腔開腔回應與叻哥合照引起風波，他指汲取到教訓，明白到不要玩得太盡的道理，同時否認自己被雪藏，稱只是請假去教健身教練牌。日前(22日)大年初六，吳保錡Fans Club為他舉行小型音樂會「Poki 35th B’day LIVE」補祝35歲生日。

5da5afd8 8ca6 4146 aa6c 207c6e7ba8ab

保錡去年大年初一在社交網公開與陳百祥（阿叻）合照，並自封「ViuTV叻仔」後，惹負評兼脫粉潮，最終刪po。

用音樂回饋歌迷

保錡在演出後於社交網上載一系列照片，並感性發文：「好開心初六fans group 為我準備一個小型live show，可以同支持我嘅人見面，分享自己心路歷程，分享自己喜歡嘅音樂。」他續說感謝粉絲們的愛，更形容粉絲是他的美麗之最，幽默自嘲：「由年青人變叔叔了，愛一個人不容易，只能用堅持努力回饋你們。Love , thank you , sorry！」

保錡亦有在IG限時動態轉發演出的片段，感慨地留言寫上：「喜歡一起唱的感覺，謝謝你們 #不離不棄，曾經跌入谷底，每日提自己笑一個，現在努力學習真正笑一個。」有不少網民留言鼓勵保錡，並寫上：「好好加油。相信自己。期待你更多更好的作品」、「加油，陪你繼續走更遠既路」、「呢條路唔易行」、「希望我哋可以一直陪著你走。」

4fbc7af4 4644 4534 8d4e 99d737384827 002c9828 9d24 497b 8d9d 003b2199cbab 5e2f6799 2c57 45f8 9274 9ad35ae6f786 D631daf2 d937 49f9 b2a3 96a83283f588

