雙囍｜余香凝劉冠廷真摯互動派洋蔥 吉岡里帆客串做足功課超敬業

余香凝和劉冠廷首度合作的台灣電影《雙囍》，由《孤味》導演許承傑編導、苗華川、張林翰擔任監製，集結楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙等好戲之人，更獲日本人氣女星吉岡里帆客串。男女主角劉冠廷與余香凝的真摯細膩互動，呈現強大情緒張力，觸動不少觀眾的淚腺。導演大讚吉岡里帆特別練習不同語言版本的台詞，非常敬業。電影將於新春檔2月26日（初十）在香港上映。

困在同一天 《雙囍》初一在台灣上映，日前更將戲院變成舉辦「婚宴」場地，主要演員與主創團隊亦驚喜現身，與280位影迷近距離互動合影。電影早前已於香港上映優先場，整體演員的出色演出廣獲好評，初次合作演新婚夫妻的劉冠廷與余香凝，真摯細膩的互動，呈現強大情緒張力，令不少觀眾落淚。劉冠廷表示，由於電影聚焦在一天之內發生的故事，拍攝時感覺就像「困在同一天」裡生活了一個多月，每天都在極高的情緒濃度中度過，感謝導演與劇組給予的發揮空間，「沒想到現在已經要正式上映了，真的很希望聽到觀眾看完後的心得與反饋。」對於開金口展歌喉，劉冠廷笑言：「我自己看的時候有覺得有點小走音，但還好情緒有到，不過當下9m88有說我唱得很好，所以我就信了，我在看之前一直以為我唱得很好。」

感激獲發揮空間 余香凝首度參與台片演出， 她笑言：「很高興第一次拍片就在台灣結婚。」她特別感謝楊貴媚在拍攝期的照顧，：「當初來台拍片也剛好是冬天，常遇到寒流，但因為新娘服比較單薄，媚姐在看到後隔天就特地準備一件溫暖的毯子送給我，我一直很感謝」，楊貴媚聽到後也回應：「雖然只是個小小的禮物，但也給香凝做個紀念，希望可以陪她度過在台灣拍攝很冷的天氣。」而對於電影收穫好評，余香凝也謙虛表示「謝謝導演給我很多表演空間，還有很多對手演員的幫助，才能呈現出大家看到的電影。」

練習不同語言版本台詞 此外，《雙囍》更特別邀請日本人氣女星吉岡里帆特別參於演出，讓不少觀眾感到驚喜，而吉崗於戲中儘管演出篇幅精簡，卻是左右劇情的關鍵戲份。導演許承傑對此次合作感到既驚喜又榮幸，許承傑導演透露：「吉岡小姐在見面之前就已經做足功課，事前和我充分溝通。也因為語言的不同，她還特別練習了不同語言版本的台詞。非常敬業，讓我們看見日本一線演員高度投入的精神。」吉岡里帆也在花絮中誠摯向觀眾表示：「這是一部能夠帶領大家找回生命中重要事物的電影，請各位務必走進電影院親身感受這部電影的魅力！」

電影《雙囍》講述新郎高庭生（劉冠廷 飾）與新娘吳黛玲（余香凝 飾）在一生一次的大喜之日，面對多年來誓不相見的男方父親高盛宏（庹宗華 飾）與母親白雁心（楊貴媚 飾）爭相主持兒子的終生大事，不願得罪父母的高庭生只好聯合岳父老吳（田啟文 飾）、婚顧小芮（9m88 飾）、伴郎大蔡（蔡凡熙 飾），試圖瞞天過海在一天內完美舉辦兩場婚禮！