出版：2026-Feb-24 17:00
更新：2026-Feb-24 16:45

K-POP男團XODIAC三月香港舉行粉絲見面會 攜香港成員強勢回歸

《XODIAC粉絲見面會·香港特別場》橫度海報

備受矚目的韓國男子偶像團體XODIAC (소디엑) 正式宣布將於2026年3月28日晚上 6 時 30分，在香港海洋公園怡慶坊舉行《XODIAC粉絲見面會·香港特別場》。

備受矚目的韓國男子偶像團體XODIAC正式宣布將於2026年3月28日晚上 6 時 30分，在香港海洋公園怡慶坊舉行《XODIAC粉絲見面會·香港特別場》。XODIAC與香港淵源深厚。團體於2023年出道，以九人陣容活躍於樂壇，其中包含兩位香港成員 SING (麥駿昇) 和 LEO (李傲賢)，使組合在香港擁有極高的人氣與親切感。團體此前已多次在香港舉辦FAN-CON (粉絲見面演唱會)、簽名會等活動，SING與LEO更曾以「一日店長」身份進行快閃活動，與本地粉絲緊密連結。

本次見面會是XODIAC再次以完整陣容回饋香港粉絲，九位成員包括六位韓國籍成員 (LEX、HYUNSIK、BEOMSOO、WAIN、GYUMIN、DAVIN)、兩位香港籍成員 (SING、LEO) 及印尼籍成員 (ZAYYAN) 將全員出席，勢必點燃現場氣氛。

韓國男團 XODIAC 成員 SING

成員SING難掩興奮之情，表示：「能夠回到香港與家人朋友樂迷相聚，真係十分興奮！」

對於此次回港，成員LEO和SING難掩興奮之情，表示：「能夠回到香港與家人朋友樂迷相聚，真係十分興奮！」他們更透露，為了這次特別的見面會，全體團員正在秘密「練兵」，務求給香港樂迷帶來最親切、最驚喜的演出。

Xodiac 將會為香港粉絲帶來不同歌曲及舞蹈表演、玩遊戲及與粉絲互動等等環節。見面會特別設計了豐富的粉絲福利，門票分為 $1280、$1080、$880及$580 四種價位，對應不同層次的專屬體驗。所有票價均包含官方海報、擊掌（Hi-Touch） 及香港場特別紀念卡一套。本次見面會門票將於2月27日上午11時起在Klook平台獨家公開發售。

韓國男團 XODIAC 成員 DAVIN 韓國男團 XODIAC 成員 LEO 韓國男團 XODIAC 成員 LEX 韓國男團 XODIAC 成員 ZAYYAN 韓國男團 XODIAC 成員 GYUMIN 韓國男團 XODIAC 成員 BEOMSOO 韓國男團 XODIAC 成員 WAIN 韓國男團 XODIAC 成員 HYUNSIK

