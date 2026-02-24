K-POP男團XODIAC三月香港舉行粉絲見面會 攜香港成員強勢回歸

備受矚目的韓國男子偶像團體XODIAC正式宣布將於2026年3月28日晚上 6 時 30分，在香港海洋公園怡慶坊舉行《XODIAC粉絲見面會·香港特別場》。XODIAC與香港淵源深厚。團體於2023年出道，以九人陣容活躍於樂壇，其中包含兩位香港成員 SING (麥駿昇) 和 LEO (李傲賢)，使組合在香港擁有極高的人氣與親切感。團體此前已多次在香港舉辦FAN-CON (粉絲見面演唱會)、簽名會等活動，SING與LEO更曾以「一日店長」身份進行快閃活動，與本地粉絲緊密連結。

本次見面會是XODIAC再次以完整陣容回饋香港粉絲，九位成員包括六位韓國籍成員 (LEX、HYUNSIK、BEOMSOO、WAIN、GYUMIN、DAVIN)、兩位香港籍成員 (SING、LEO) 及印尼籍成員 (ZAYYAN) 將全員出席，勢必點燃現場氣氛。