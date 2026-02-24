K-POP男團XODIAC三月香港舉行粉絲見面會 攜香港成員強勢回歸

備受矚目的韓國男子偶像團體XODIAC正式宣布將於2026年3月28日晚上 6 時 30分，在香港海洋公園怡慶坊舉行《XODIAC粉絲見面會·香港特別場》。XODIAC與香港淵源深厚。團體於2023年出道，以九人陣容活躍於樂壇，其中包含兩位香港成員 SING (麥駿昇) 和 LEO (李傲賢)，使組合在香港擁有極高的人氣與親切感。團體此前已多次在香港舉辦FAN-CON (粉絲見面演唱會)、簽名會等活動，SING與LEO更曾以「一日店長」身份進行快閃活動，與本地粉絲緊密連結。
本次見面會是XODIAC再次以完整陣容回饋香港粉絲，九位成員包括六位韓國籍成員 (LEX、HYUNSIK、BEOMSOO、WAIN、GYUMIN、DAVIN)、兩位香港籍成員 (SING、LEO) 及印尼籍成員 (ZAYYAN) 將全員出席，勢必點燃現場氣氛。
對於此次回港，成員LEO和SING難掩興奮之情，表示：「能夠回到香港與家人朋友樂迷相聚，真係十分興奮！」他們更透露，為了這次特別的見面會，全體團員正在秘密「練兵」，務求給香港樂迷帶來最親切、最驚喜的演出。
Xodiac 將會為香港粉絲帶來不同歌曲及舞蹈表演、玩遊戲及與粉絲互動等等環節。見面會特別設計了豐富的粉絲福利，門票分為 $1280、$1080、$880及$580 四種價位，對應不同層次的專屬體驗。所有票價均包含官方海報、擊掌（Hi-Touch） 及香港場特別紀念卡一套。本次見面會門票將於2月27日上午11時起在Klook平台獨家公開發售。