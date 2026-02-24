演協春茗2026｜與吳浣儀程可為獲頒傑出演藝大獎 劉江謙稱未夠資格

香港演藝人協會今日（24日）在會長古天樂、副會長錢嘉樂及一眾理事會成員：周家怡、岑珈其、小肥、趙善恆、黃溢濠、麥子樂、岑樂怡、鄭文等率領下舉行2026年春茗茶聚，吸引逾百會員踴躍出席：羅蘭、余慕蓮、馮素波、丁羽、劉江、程可為、吳浣儀、梁葆貞、黃夏蕙、陳勉良、黃文標等現身支持，場面墟冚。

今年會長古天樂亦一如往年，在春茗茶聚向全場會員派發利是，亦向全場會員派發由福幼基金會贊助的福袋；而余安安、張繼聰、周家怡、張敬軒、岑樂怡亦有贊助現場禮品及抽獎禮物，令每位出席會員滿載而歸。

除了抽獎之外，席間亦頒發「傑出演藝大獎」以表揚過去多年來為演藝界貢獻良多的前輩藝人，今年分別由吳浣儀、程可為、劉江榮膺獎項，三人在古天樂及錢嘉樂手中接過獎項，期間吳浣儀、劉江不約而同表示自己是首次出席演藝人協會活動，當中劉江說：「好多謝大家冇忘記我，自己唔習惯參加呢啲場合，性格比較內向，今日第一次出席。平時喺TVB成日見到大家，感覺係理所當然，但原來唔喺TVB嘅話要見面係好難，今日見番大家好開心，多謝大會頒呢個獎，我覺得自己未有資格。」而吳浣儀亦感謝古天樂會長及一眾理事，大讚他們非常有心。