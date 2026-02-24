陳健安自創歌《梨子》紀念亡父 收錄陳爸爸23年前珍貴錄音

唱作歌手陳健安紀念逝世20年的爸爸創作歌曲《梨子》，早前在個人演唱會上首唱，真摯演繹，感動全場。MV日前上架，以動畫配手寫歌詞字幕，片尾一段陳爸爸溫柔地氹小朋友的聲音：「汽水、雪糕，好嘢，拎晒出嚟」更是觸動人心。為找出這段聲音，陳家總動員翻箱倒籠，究竟陳爸爸當年跟誰說話？安仔揭盅：「係家姐大女，爸爸嘅外孫女！」 安仔說：「好記得爸爸鍾意批梨皮一條過唔斷，攞畀我哋睇，呢啲生活情趣。其實我有啲價值觀、行為、生活習慣都來自爸爸，希望可以用『梨子』做引子，分享我傳承自爸爸嘅嘢。」MV以動畫代替真人拍攝，他說：「我唔想太煽情，不如用Animation（動畫）表達。邀請咗DJ阿檸（薛晉寧）畫，佢擅長用木顏色，好靚。而因為歌詞好夠力量，希望焦點放喺文字上，用手寫歌詞，有手寫嘅溫度，我好喜歡！」

動畫配手寫字MV添人性溫度

大談創作概念 《梨子》由安仔作曲，創作旋律時未有題材，但Demo名和內容已有「平平凡凡」元素，去年決定寫爸爸就邀請許弘毅填詞，這是二人首度合作，他聽了安仔分享爸爸生活點滴後寫了《梨子》。安仔說：「佢寫出我講嘅所有故事，當中有爸爸生活哲學，好感動。歌詞看似簡單，但再消化吓就有幾個層次，尤其是Verse（主歌）部份每句七個字，有poetic（詩意）感覺。」

編曲由安仔老best賴映彤（小彤）操刀，並與安仔聯手監製，她說：「大家留意編曲上有遞進嘅感覺，尤其是同陳健安做歌特別著重氛圍。」安仔向小彤發出「3個P」要求：poetic（詩意）、piano（鋼琴）、post rock （後搖滾），及加入仿黑膠碟「炒豆聲」(Vinyl)增添復古感覺。

收錄23年前珍貴錄音

考慮創作家人系列 至於爸爸的聲音，安仔說：「首歌差唔多做完嘅時候，我諗不如加啲爸爸以前嘅聲，就喺屋企群組問，原來家姐以前用DC（數碼相機）拍片再燒成碟收晒喺牀下底，佢摷晒出嚟逐隻睇，再記低幾分幾秒有爸爸把聲，我即晚去家姐屋企攞晒啲碟返嚟再揀。我諗爸爸估唔到自己把聲全世界都聽到，佢好鍾意威，依家好威！嗰段聲係2002年，當時家姐拍緊自己個女，爸爸氹緊佢外孫女。」因為找爸爸的聲音，家族多了一個有趣的親子活動：睇舊碟。安仔說：「家姐嘅大女未睇過自己細個嘅片，細女更加未見過姐姐細個，原來咁得意。一家人睇片好開心，變咗親子活動。我家姐都有拍我中學參加歌唱比賽嘅片，將來可同大家慢慢分享。」

安仔在2023年專輯《Life afteR Life》收錄了媽媽噓寒問暖的WhatsApp 口訊，今次在新歌《梨子》MV尾段加入爸爸的聲音，問安仔未來可繼續為其他家人創作，製成家族系列？他笑說：「可能要出三隻碟，我有六兄弟姊妹，仲有外甥女、侄仔，十幾廿個人，都幾大家族，其實家姐阿哥都好鍾意唱歌，等我諗吓先！我爸爸性格幾唔聽人講嘢、幾任性，我都係。（爸爸係咪浪漫派？）從媽媽口中『你阿爸以前好靚仔』，講嗰時個樣係沾沾自喜。爸爸口甜舌滑，好識氹人，多才多藝，識打功夫、踢波、寫毛筆字好靚，每年都會寫揮春。」他更爆料小時候有一次畫畫功課，爸爸技癢在其水彩畫「海洋世界」用毛筆畫了一隻水墨蝦，非常搞笑。