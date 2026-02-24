阮兆祥預告3‧21孖梅小惠江欣燕有搞作 辭去電台工作認唔捨得

阮兆祥為無綫主持《細間始終你好》，探訪香港多間小店，他表示香港的小店生存空間愈來愈少，希望透過節目讓觀眾認識及支持，同時也可以了解這些小店背後的故事。他稱不但內地遊客、外國人也對香港的小店有興趣，所以當TVB邀請他拍小店時，立即答應。

問到為何突然辭去電台工作，他坦言在電台主持節目11年，開始感覺有點被掏空，所以決定停一停休息，讓自己浸淫一下、豐富一下自己，希望未來可以去迎接新節目。他又指電台工作佔據日常不少時間，所以難以拍這類節目，現時在工作上安排可以鬆動些。他亦感謝TVB一直給予不同機會，「好多謝TVB俾好多唔同節目我做，依家嘅我會睇下邊啲節目有新意，未做過嘅。我覺得做藝人要有社會責任，光做藝人能夠多啲社會東西帶入娛樂，呢個節目可以做到呢點。」

他坦言的確不捨，自己現時也會留意節目，關心下舊拍檔主持表現如何，「一路聽住都有陪住佢哋笑，希望佢哋繼續努力，俾多啲正能量香港朋友。」他稱未來會接洽一些內地商演、直播帶貨，亦會跟TVB合作，當然最想《細間始終你好》開拍第二季，自己可以冧莊再做主持。

笑 江欣燕想尋求慰藉

問到他會否跟梅小惠、江欣燕合作大展拳頭，祥仔直認已有計劃，在內地平台開設帳號「哥哥姐姐加友站」，透過不同平台與網民交流。他指去年三人主持的《友乜唔講得》反應不錯，並爆梅小惠想再添食。他說︰「佢有話搞個網上版，可以突破之前話題，可以再請更多嘉賓，大家密切留意下3月21日就會做第一次抖音直播，希望大家多多支持。」

談到江欣燕日前表示為了應付《粵劇特朗普4.0》已花了她不少體力，如在抖音直播，會否令她太吃力，祥仔說︰「佢係度扮弱者咋！佢邊會唔夠力！我哋之前過年見過面，佢都唔知幾精神！佢係度扮弱者，希望啲追求者多啲慰問，等人𠱁！不知幾咁精神爽利！」