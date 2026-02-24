馮皓揚屢被童星學院校長狙擊 發聲明一次過回應指控

馮皓揚(羊羊)自入行以來，屢被前小童星訓練學院創辦人Momo校長一直在社交平台公開控訴他和母親忘恩負義，拍片控訴羊羊母子多宗罪。他去年接受訪問時，透露自己有留意對方的言論，已交由媽咪及經理人去處理，直言自己問心無愧。

羊羊今日在社交平台上載律師信，一次過回應Momo校長的指控。他留言說︰「鑒於巫麗儀女士對本人及家人的持續不實指控，此事已經交由『李全德律師事務所』處理相關聲明，並透過其律師行發出律師信予對方。謝謝各位對本人及此事的關心！」

聲明第一點提到羊羊於2017年3月在學院上堂，去到21年9月按校長指示暫停學業成為正式學院員工，而在學期間亦已繳交所有學費及相關費用，並獲學校發出正式收據。聲明提到羊羊轉為學校員工後，「在他沒有參與任何課程下繼續將已付的學費堂數扣減，直至2022年7月清零為止，此亦有課堂群組WhatsApp截圖記錄為憑。」

聲明亦提到Momo校長發布的內容，如「多次自殺意圖」、「與同學相約跳樓」及「同學為馮皓揚改其花名為『X樣』」，甚至所謂「因我們造謠的報道導致學院結業，並致使其母親去世」的言論，均屬捏造虛構。

就「食霸王餐」的指控，羊羊曾在活動上回應過，今次在聲明亦有再次提及，強調已全數歸還。同時就Momo校長強調是因為她令羊羊獲得金像獎男配角，聲明上寫道︰「拍攝電彩《媽媽的神奇小子》期間，從未有任何小童星訓練學院的導師到拍攝現場指導。整個拍攝造程均由能形監製、導演及多位事業演員耐心指道馮皓揚。此外，金像像大會在頒獎禮前已一早通知本所客戶已安排兩張門票予馮皓揚的父母，而並非如巫麗儀女士多次強調的版本，而巫麗儀女士所得的個人門票，則由金像獎大會為其另外安排。」