娛樂
出版：2026-Feb-24 20:40
更新：2026-Feb-24 20:40

雙囍｜盧鎮業入場撐《金多寶》 自爆「太子峰」造型被嘲似尹光

WhatsApp Image 2026 02 24 at 7.14.13 PM (1)

小野盧鎮業出席電影《雙囍》首映。(吳康琦攝)

余香凝和劉冠廷首度合作的台灣電影《雙囍》，由《孤味》導演許承傑編導、苗華川、張林翰擔任監製，集結楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙等好戲之人，更獲日本人氣女星吉岡里帆客串。電影今日(24)舉行首映，除了一眾主演現身外，還有姜大衛、廖子妤、盧鎮業(小野)、余潔滢、陳欣健等到場支持。

WhatsApp Image 2026 02 24 at 6.45.57 PM WhatsApp Image 2026 02 24 at 7.14.14 PM WhatsApp Image 2026 02 24 at 7.14.15 PM WhatsApp Image 2026 02 24 at 7.14.14 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 24 at 7.41.15 PM WhatsApp Image 2026 02 24 at 7.41.14 PM WhatsApp Image 2026 02 24 at 7.14.12 PM

小野被問到《夜王》票房走勢凌厲，他表示開初沒有想過票房有好成績，因為拍的時候，有考慮過題材、粗口未必會令觀眾接受，不是老少咸宜的影片，所以大家也沒有估算票房會如此好，若真的過億會非常開心並會跟《夜王》上下一齊慶祝。

問到新年期間有沒有問親友對《夜王》的意見，他表示一眾親友仍未睇，自己也有派飛給他們，但收到不少人反映他在戲中的表現很奸詐。他又提到「太子峰」的造型幫助了不少，「我係67月拍，4月一齊做嘢個髮型師喺現場認我唔到，我個樣有奸、唔善意，大家望咗半日先打招呼，個造型真係幫到唔少。」他又提到開工第一日，被同劇一眾「小姐」指他的造型似尹光。他說︰「同一日得到所有小姐們叫我做『光哥』，咁我照鏡睇個髮型同係企領，都明明哋，有少少嗰個感覺。似光哥都幾好呀！」他透露自己有入場捧《金多寶》，他不同意導演控訴排片不足問題，小野說︰「又唔可以話控訴，依家經濟環境唔好，好難先開到一部戲，有著緊嘅心係好事。」

