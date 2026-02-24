雙囍｜盧鎮業入場撐《金多寶》 自爆「太子峰」造型被嘲似尹光

小野被問到《夜王》票房走勢凌厲，他表示開初沒有想過票房有好成績，因為拍的時候，有考慮過題材、粗口未必會令觀眾接受，不是老少咸宜的影片，所以大家也沒有估算票房會如此好，若真的過億會非常開心並會跟《夜王》上下一齊慶祝。

問到新年期間有沒有問親友對《夜王》的意見，他表示一眾親友仍未睇，自己也有派飛給他們，但收到不少人反映他在戲中的表現很奸詐。他又提到「太子峰」的造型幫助了不少，「我係6、7月拍，4月一齊做嘢個髮型師喺現場認我唔到，我個樣有奸、唔善意，大家望咗半日先打招呼，個造型真係幫到唔少。」他又提到開工第一日，被同劇一眾「小姐」指他的造型似尹光。他說︰「同一日得到所有小姐們叫我做『光哥』，咁我照鏡睇個髮型同係企領，都明明哋，有少少嗰個感覺。似光哥都幾好呀！」他透露自己有入場捧《金多寶》，他不同意導演控訴排片不足問題，小野說︰「又唔可以話控訴，依家經濟環境唔好，好難先開到一部戲，有著緊嘅心係好事。」