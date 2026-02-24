熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Feb-24 23:30
更新：2026-Feb-24 23:30

雙囍｜余香凝獲封「國民新娘」受寵若驚 田啟文自爆身世 竟鬧老竇唔肯賣仔(有片)

台灣賀歲喜劇《雙囍》今日(24日)於香港舉行首映禮，3位主角余香凝、劉冠廷和田啟文，聯同導演許承傑、監製苗華川和張林翰齊齊現身。劉冠廷與余香凝在戲中合演新婚夫妻，他大讚新娘子漂亮，笑言當得知田啟文演外父時，懷疑余香凝是領養的女兒，田啟文(田雞)聞言即反駁，「通常女兒似爸爸！」余香凝亦大表認同：「個樣似爸爸，但身高可能似媽咪，田生都好靚仔。」田啟文感觸自爆身世，「我細個似鬼仔，所以我鬧過老竇，因為有個鬼佬話要買咗我，嗰時係六十幾年前，鬼佬話用兩萬元買我，我問老竇：『點解唔賣咗我，咁我就唔使捱(窮)，我發咗達可返嚟認返你！』老竇話我係第一個兒，如果係第二個就會賣，我叫佢賣咗我再生，唔使令我咁貧困咁慘。」逗得劉冠廷和余香凝哈哈大笑。

WhatsApp Image 2026 02 24 at 7.14.15 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 24 at 6.45.57 PM WhatsApp Image 2026 02 24 at 6.46.05 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 24 at 6.46.06 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 24 at 6.46.02 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 24 at 6.46.02 PM

劉冠廷初次與余香凝和田啟文合作，他大爆田啟文不時在片場打蓋睡，試過拎領呔扮柯南偷拍對方瞓覺的影黑圖相片，余香凝笑言票房理想，將會公開田雞的瞓覺相。田雞表示無任歡迎，他自言也想搞笑但很疲倦，「我大部分時間都好攰，原來認真演戲好攰，平時搞笑冇咁攰，全部對手都係影帝影后，要集中精神，好大壓力。」他半說笑大談接拍原因，「我從影幾十年，從未獲任何提名，今次遇上咁多影后影帝，就算自己唔掂，都沾到啲旺氣，希望有(提名)啦！」《雙囍》在台灣叫好又叫座，票房直逗三千萬，早前余香凝和田啟文特地往台灣出席宣傳活動，筵開28席，又食又睇好戲，余香凝更被封為「國民新娘」，她直言，「好受寵若驚，成世人無獲得過咁多讚美，好多人都話要娶我返屋企，但我已結咗婚。」問到老公可有呷醋時，她就丈夫得知老婆獲讚靚女，亦大感開心。

