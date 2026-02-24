雙囍｜余香凝獲封「國民新娘」受寵若驚 田啟文自爆身世 竟鬧老竇唔肯賣仔(有片)

台灣賀歲喜劇《雙囍》今日(24日)於香港舉行首映禮，3位主角余香凝、劉冠廷和田啟文，聯同導演許承傑、監製苗華川和張林翰齊齊現身。劉冠廷與余香凝在戲中合演新婚夫妻，他大讚新娘子漂亮，笑言當得知田啟文演外父時，懷疑余香凝是領養的女兒，田啟文(田雞)聞言即反駁，「通常女兒似爸爸！」余香凝亦大表認同：「個樣似爸爸，但身高可能似媽咪，田生都好靚仔。」田啟文感觸自爆身世，「我細個似鬼仔，所以我鬧過老竇，因為有個鬼佬話要買咗我，嗰時係六十幾年前，鬼佬話用兩萬元買我，我問老竇：『點解唔賣咗我，咁我就唔使捱(窮)，我發咗達可返嚟認返你！』老竇話我係第一個兒，如果係第二個就會賣，我叫佢賣咗我再生，唔使令我咁貧困咁慘。」逗得劉冠廷和余香凝哈哈大笑。

劉冠廷初次與余香凝和田啟文合作，他大爆田啟文不時在片場打蓋睡，試過拎領呔扮柯南偷拍對方瞓覺的影黑圖相片，余香凝笑言票房理想，將會公開田雞的瞓覺相。田雞表示無任歡迎，他自言也想搞笑但很疲倦，「我大部分時間都好攰，原來認真演戲好攰，平時搞笑冇咁攰，全部對手都係影帝影后，要集中精神，好大壓力。」他半說笑大談接拍原因，「我從影幾十年，從未獲任何提名，今次遇上咁多影后影帝，就算自己唔掂，都沾到啲旺氣，希望有(提名)啦！」《雙囍》在台灣叫好又叫座，票房直逗三千萬，早前余香凝和田啟文特地往台灣出席宣傳活動，筵開28席，又食又睇好戲，余香凝更被封為「國民新娘」，她直言，「好受寵若驚，成世人無獲得過咁多讚美，好多人都話要娶我返屋企，但我已結咗婚。」問到老公可有呷醋時，她就丈夫得知老婆獲讚靚女，亦大感開心。