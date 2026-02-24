雙囍｜余香凝獲封「國民新娘」受寵若驚 田啟文自爆身世 險因兩萬蚊被賣走(有片)

台灣賀歲喜劇《雙囍》今日(24日)於香港舉行首映禮，3位主角余香凝、劉冠廷和田啟文，聯同導演許承傑、監製苗華川和張林翰齊齊現身。劉冠廷與余香凝在戲中合演新婚夫妻，他大讚新娘子漂亮，笑言當得知田啟文演外父時，懷疑余香凝是領養的女兒，田啟文(田雞)聞言即反駁，「通常女兒似爸爸！所以可讓我老婆放心，雖然我們不打算生，但妳睇，生出來的女兒不止漂亮，更是影后，生得過呀！」余香凝亦大表認同：「個樣似爸爸，但身高可能似媽咪，田生都好靚仔。」

田啟文感觸自爆身世，「我細個似鬼仔，所以我鬧過老竇，因為有個鬼佬話要買咗我，嗰時係六十幾年前，鬼佬話用兩萬元買我，我問老竇：『點解唔賣咗我，咁我就唔使捱(窮)，我發咗達可返嚟認返你！』老竇話我係第一個兒，如果係第二個就會賣，我叫佢賣咗我再生，唔使令我咁貧困咁慘。」他笑言等到年紀漸老，才苦盡甘來。

聽著田啟文爆料，劉冠廷和余香凝哈哈大笑，談到與田啟文合作，劉冠廷就大爆田啟文不時在片場打蓋睡，試過拎領呔扮柯南偷拍對方瞓覺的影黑圖，「他實在太親民，所以有時候他在打瞌睡，我們就會到他後面跟他合照！」余香凝笑言票房理想，將會公開田雞的瞓覺相，田雞笑言若可谷票房，無任歡迎。