丁文俊用AI製作合照 與涂家堯孖林彥言魏嘉信新春團拜

《中年好聲音》歌手丁文俊（Angus）、林彥言（Jay）、涂家堯（Gavin）和魏嘉信（Cris）趁值農曆新年舉行歌迷會聯合團拜，與粉絲共度新春。四位唱將不但熱唱流行金曲，更披露「嚇人」懷舊照兼上演棟篤笑，向歌迷大放笑彈。 這次聯合歌迷聚會是四人於前年開展的音樂合作計劃「Friends 4 Fans」的第三次聚會，透過各個歌迷會的聯乘活動，讓粉絲們以音樂作橋樑，以歌會友。新春佳節更為這次活動添上熱鬧氣氛，四位歌手既獨唱拿手好歌，亦有互相對唱，不少熱情歌迷更上前派利是，以示支持。現場氣氛熱哄哄，有「大隻仔」之稱並在新曲MV展示健碩身材的Gavin卻笑言他這晚沒有打算脫衣騷肌，因為用利是撥涼最適合不過。

負責設計活動宣傳海報的Angus表示，由於四人鮮有合照，他唯有借用AI技術幫手，合成出四人的中國風照片作海報之用，但智能技術卻把他們的樣子變得難以辨認，他變成了太監裝束的「小丁子」。四位歌手更費盡心思，為活動準備自己一幅最「嚇人」的舊照，其中Jay身穿旗袍校服的中學生照片最令全場嘩然，大家紛紛起哄叫她下次要穿旗袍演出。至於Cris則選了十多年前的「湊仔公」照片，他表示這晚只有小兒子到場，因此他希望能為生病在家休息的大兒子爭取一下曝光率，故選了他的BB照片跟大家分享。

四位歌手亦悉心準備大利是，送給在「估歌仔」環節答中問題的歌迷。活動尾聲，四人引領全體觀眾合唱林子祥經典金曲《敢愛敢做》，更從台上走入人群與粉絲擊掌，送上祝福，活動在一片歡呼聲中圓滿結束。四人均表示非常享受與歌迷慶祝農曆新年，更希望聯合新春團拜會成為每年的指定活動。