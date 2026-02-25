游飈逝世｜腦出血不治終年57歲 前TVB「御用爛仔」遺下妻女

前TVB藝員有「御用爛仔」之稱的游飈 昨晚(24日)離世，終年57歲。其多年好友黃文標，向傳媒透露游飈於本月12日突感不適，送院搶救，延至昨晚不治，遺下妻子和年幼女兒。作為多年好友的黃文標心情沉重，最擔心其年幼的女兒，不知日後如何幫忙。

黃文標向傳媒憶述事發經過，他指游飈當日在辦公室見客，並介紹黃文標認識，正當黃文標與該客戶傾談時，游飈突然伏倒在枱上，起初黃文標還說笑指他打蓋睡，原來他已極度不適，請黃文標叫白車求助。在等候白車期間，游飈已呈半昏迷狀態，送院後證實腦出血，一直昏迷不醒，要在顱骨開窿減壓，但翌日仍然顱壓偏高，一直未有好轉，至昨晚10點左右離世，其家人都一直陪伴。

游飈中三畢業後，約15歲入行，最初以臨時及特約演員身份參與演出，足足做了六年，曾為香港電台、無綫電視等機構拍攝節目。1989年，投考電視製作專業訓練中心第三期藝員進修班，純粹想試試，沒想到翌年畢業後順利簽約TVB，從此展開逾30年的演藝生涯。



游飈多演小角色，尤其是社會邊緣人物，被外界稱為「御用爛仔」。觀眾未必知道其名字，但一定認得其樣子。他一生參與逾百部TVB劇集，其中以《搜神傳》飾演「杜三」受關注。在《大時代》中一人分飾三個角色，在不同集數，分別飾演報紙檔員工、出市代表和保險經紀，曾成網民熱話。他在《天師執位》飾演搞亂的道士，在《鹿鼎記》中，演韋小寶身邊的小角色，還有《妙手仁心》系列等。

游飈於2012年離開效力23年的TVB，他生前受訪時曾稱其中一個原因是人工低，月薪僅得港幣10,500，因此決意離巢轉投HKTV，但未能成功開台，他將重心轉向商界，創立環境工程公司，代理抗菌產品。黃文標受邀加入擔任銷售部工作。游飈經常親自與客戶接洽，非常勤懇，公司經營得不俗。雖然轉型成功，但他一直掛念演藝事業。

