游飈逝世｜被封「御用爛仔」最憎被叫「茄哩啡」 試過時薪低至3元

有「御用爛仔」之稱的前TVB藝員游飈昨晚(24日)離世，終年57歲。其多年好友黃文標向傳媒透露，游飈於本月12日不適送院，腦出血昏迷，延至昨晚(24日)不治，遺下妻子和年幼女兒。 游飈於1989年投考第三期藝員進修班，畢業後正式入行，曾效力TVB長達21年，參與逾百部TVB劇集，包括《搜神傳》演「杜三」、《大時代》一人分飾三個角色，教劉松丘疊報紙，《天師執位》、《鹿鼎記》和《妙手仁心》系列等。至2012年離巢轉投香港電視，惟香港電視未獲發牌，轉為專注經營2004年創立的環境工程公司。

辛苦但滿足 游飈曾接受香港演藝人協會專訪，坦言當年家人並不贊成他做臨時演員，他透露兩間電視台的待遇，一間30元10小時，一間35元10小時，即時薪3元和3.5元，試過在伊館拍電影，由朝拍到晚，連地鐵都收工，要自己坐車返元朗屋企。不過他自言是性格叛逆，不理家人反對，雖然不時被搵笨，但能見識電影和電視的專業器材和幕後製作，有好大滿足感。 游飈憶述做臨時演員的經歷，「放食飯之前，我哋會喺旁邊練跳彈床，經常會自己弄傷自己，但就係好想去強化自己，去做好啲。」他又分享試過在石礦場小山拍戲，很多人因太熱太辛苦暈倒，由原先150人拍攝變到只剩50人。游飈自言在嚴峻環境下長大，「如果畀宜家面對嘅話……（搖頭），真係好難想像嗰個環境點解大家可以，但係我哋當時即使辛苦，但係享嘅，因為你見到係認真嘅。」

拍戲死過無數次 他不諱言在片場經常被粗口責罵，但自覺得能參與已滿足：「由臨記到正式演員，頭十年都非常享受。」不過他最討厭被稱為「茄哩啡」，認為臨時演員都是演員，即使拍10套劇集有9.99套一定古裝，無論死幾多次都彈返起身，敬業樂業。不過，收穫與付出長期不成正比，當年人工只有10,500港元，連養自己都不夠，更遑論養家，故決意離巢。不過他仍熱愛演戲，間中客串過戲癮，曾為鄭世豪拍攝《仍堅持》MV。 一步一腳印 最後游飈用吳孟達做例子，指如果像對方70歲離世，受訪時56歲的他僅餘下14年：「時間唔係好多，無咩時間畀你去諗」，專注經營環境工程公司的他，自言要趁行得走得，做到幾多得幾多：「我哋呢啲叫做揼石仔，一粒粒，一點一滴，一步一腳印行出來，我哋嘅底一啲都唔厚，唯有靠自己嘅熱誠、認真，或者產品質素去做，能唔能夠做到成績，大家認唔認同，呢個就我控制唔到，我只能做好自己嘅嘢。」