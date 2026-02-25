蔡潔孖陳瀅4月澳門開騷 限定現場演出《Pillow Talk》

陳瀅和蔡潔將於4月25 日晚上在澳門限定現場演出《Pillow Talk》。

陳瀅和蔡潔在電視劇中多次合作，近期兩位女神攪攪新意思，她們將於4月25 日晚上在澳門銀河G Box，攜手參與由「本地舞台」主辦的限定現場演出《Pillow Talk》，日前她倆專程現身影樓拍攝演出活動海報。在拍攝過程中，不論是姿態撩人的甫士，或是拿着枕頭嬉戲互打的玩樂感覺，﻿陳瀅和蔡潔盡顯默契，而且很快便進入狀態，讓攝影師輕而易舉便捕捉到閨蜜之間心有靈犀的畫面。

陳瀅預告會跳舞 陳瀅和蔡潔表示很期待今次在舞台上的合作， ﻿蔡潔說：「我同﻿陳瀅同公司咁耐，亦都試過同劇好多次，但我哋嘅對手戲次次都好少，之前一直都好期待喺戲劇上可以合作多啲，但冇諗過我哋第一次嘅深度合作係喺一個Show上面。」﻿陳瀅補充道：「我覺得成個Concept對我哋嚟講係好新穎，所以我都幾Excited，而且今次好開心同﻿蔡潔一齊，因為我同佢喺舞台上都冇乜經驗。」﻿蔡潔笑說：「﻿陳瀅妳可以自信啲，唔係冇乜，係冇經驗，我就做過一次演唱會嘉賓。」

陳瀅和蔡潔收到今次開騷邀請後，已經和製作團隊構思了很多不同環節，有表演，有互動遊戲，包羅萬有，也希望能有嘉賓，可以帶給現場觀眾更多驚喜。蔡潔續說：「我嘅歌單已經諗咗好耐，希望可以透過歌曲講多啲故事俾大家聽，不過如果大家有睇我13年嘅《國際中華小姐競選》，就知道跳舞一定唔會係我負責。」成為跳舞擔當的陳瀅說：「幸好近期播放的《臥底嬌娃》有少少打底，跳舞應該可以處理到。」