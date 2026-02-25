2月24《在晴朗的一天出發》時段居然聽唔到三名主持林海峰、盧覓雪同阮子健（KY)把聲，要由妮同謝茜嘉分別以音樂節目頂檔。

商台叱咤903節目《在晴朗的一天出發》自2004年啟播以來經歷唔少主持人變動，但係林海峰一直係「鐵腳」做足22年。不過尋日（2月24日）《在晴朗的一天出發》時段居然聽唔到三名主持林海峰、盧覓雪同阮子健（KY)把聲，要由另外2位DJ雲妮同謝茜嘉分別以音樂節目頂檔。

林海峰發文稱感冒好得七七八八

代更的雲妮喺咪前解釋，林公子同KY都因病缺勤，而盧覓雪就仍在康復中，令節目罕有地休息一天。其後林海峰都有發文，指自己因為感冒而失聲。「感冒已經好得七七八八，一時又六六七七狀態OK咁la ，所以仲行得走得出吓汗，不過最攞命係條聲帶爛到不能再爛！有見及此為免聽眾去信廣管局投訴，唯有自行晴朗封咪，無謂辛苦大家」。林海峰打趣話今次集體請病假「難過中金多寶」！「原來電台校長（編按︰行政部經理）話今次係我22年黎第一次晴朗請病假喎！嘩！乜話？廿二年第一次請病假？Woooh!收到呢個消息係咪要慶祝下？假假哋點都做塊亞加力牌賀賀佢，紀念佢破我處子之身，上面就寫『WT FLU!』」。