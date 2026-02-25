胡定欣榮升陳太首派雙封利是 錄製新歌銳意闖樂壇

胡定欣今日(25日)現身黃埔，出席新城廣播的新春團拜活動，去年榮升人妻的她以陳太身份首次派雙封利是，她笑言因雙倍數目，不太習慣，額外著緊，「遇到比較年長的朋友，都係未結婚，唔知使唔使派，但佢哋都好強調未結婚，照派雙封利是。」首年派利是，夫妻合共封了五位數的利是。

馬浚偉亂入 訪問其間，路過的馬浚偉亂入，高呼「有冇掛住馬浚偉」，她笑言已多年沒見過對方，今日獲邀出席新城團拜，是否意味將轉戰樂壇？她自言熱愛唱歌，預告今年內會推出新歌，「新一年新嘗試，相信呢個月好快可以去錄音室錄歌，希望喺4月份內地個人音樂會，可以唱俾大家聽。」至於會否在香港開騷，她坦言已有不少人追問，「我都希望，如果喺香港做到，件事要再昇華，希望觀眾會買飛入場。」她笑言，馬浚偉已答應全力支持她壇樂壇。

封口不談姚子羚戀情 胡定欣強調現時自由身，老公亦非常支持，已兩年沒有拍劇，希望今年有機會參與劇集或電影，「有咩適合我做都可以搵我，我都覺得唔使諗，做啦。」談到「胡說八道」團拜，定欣就指今年唔齊人，「豹嫂(胡蓓蔚)喺上海，李施嬅唔喺香港，只係見到子羚同杏兒，Mandy(黃智雯)出現時間又唔啱，所以派咗利是俾子羚，希望好快唔需要派利是俾佢，搵到佢嘅另一半。」談到姚子羚秘撻「星二代」徐偉棟(徐少強和雪梨的兒子)的傳聞，胡定欣非常口密，立即封口答「唔知」。至於「造人大計」，胡定欣自言事業心重，暫未有計劃。