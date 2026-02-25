熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Feb-25 17:45
更新：2026-Feb-25 17:15

胡定欣榮升陳太首派雙封利 錄製新歌銳意闖樂壇

WhatsApp Image 2026 02 25 at 2.53.44 PM

胡定欣榮升陳太後，今年首次派雙封利是。(林俊源攝)

胡定欣今日(25日)現身黃埔，出席新城廣播的新春團拜活動，去年榮升人妻的她以陳太身份首次派雙封利是，她笑言因雙倍數目，不太習慣，額外著緊，「遇到比較年長的朋友，都係未結婚，唔知使唔使派，但佢哋都好強調未結婚，照派雙封利是。」首年派利是，夫妻合共封了五位數的利是。

WhatsApp Image 2026 02 25 at 2.54.10 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 25 at 2.54.06 PM WhatsApp Image 2026 02 25 at 2.54.09 PM WhatsApp Image 2026 02 25 at 2.54.10 PM

馬浚偉亂入

訪問其間，路過的馬浚偉亂入，高呼「有冇掛住馬浚偉」，她笑言已多年沒見過對方，今日獲邀出席新城團拜，是否意味將轉戰樂壇？她自言熱愛唱歌，預告今年內會推出新歌，「新一年新嘗試，相信呢個月好快可以去錄音室錄歌，希望喺4月份內地個人音樂會，可以唱俾大家聽。」至於會否在香港開騷，她坦言已有不少人追問，「我都希望，如果喺香港做到，件事要再昇華，希望觀眾會買飛入場。」她笑言，馬浚偉已答應全力支持她壇樂壇。

WhatsApp Image 2026 02 25 at 2.53.47 PM WhatsApp Image 2026 02 25 at 2.53.45 PM WhatsApp Image 2026 02 25 at 2.54.12 PM

封口不談姚子羚戀情

胡定欣強調現時自由身，老公亦非常支持，已兩年沒有拍劇，希望今年有機會參與劇集或電影，「有咩適合我做都可以搵我，我都覺得唔使諗，做啦。」談到「胡說八道」團拜，定欣就指今年唔齊人，「豹嫂(胡蓓蔚)喺上海，李施嬅唔喺香港，只係見到子羚同杏兒，Mandy(黃智雯)出現時間又唔啱，所以派咗利是俾子羚，希望好快唔需要派利是俾佢，搵到佢嘅另一半。」談到姚子羚秘撻「星二代」徐偉棟(徐少強和雪梨的兒子)的傳聞，胡定欣非常口密，立即封口答「唔知」。至於「造人大計」，胡定欣自言事業心重，暫未有計劃。

