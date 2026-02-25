新城團拜｜薛家燕約「七公主」餐聚慶祝60周年紀念 自爆曾邀胡定欣登台大讚唱歌好聽

薛家燕今日（25日）出席《新城廣播丙午馬年新春團拜》暨節目巡禮。提及最近推出賀年新歌，家燕姐接受訪問表示每一年都會去馬來西亞拍MV，對點擊率超過1000萬大感高興。她續說：「我孫仔都識跳，跳舞俾我睇，都有我嘅基因。」講到孫仔有否向她拜年，家燕姐說言：「唔使教，佢一入到嚟就祝我心想事成，同埋寫埋揮春俾我。」

問到有否催新抱今年再生B，她說：「我都有同佢講，佢就笑笑口，唔好俾佢有壓力。」同時她又透露孫仔已經遺傳到她的良好基因識得跳《皆大歡喜》，並揚言想跟她去登台跳舞。談及最近轉了新髮型，家燕姐希望予人有新的形象，她說︰「頭髮係有活力，人哋見到我就一見發財，拎一個好意頭。」