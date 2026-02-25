熱門搜尋:
出版：2026-Feb-25 18:30
更新：2026-Feb-25 17:45

新城團拜｜薛家燕約「七公主」餐聚慶祝60周年紀念 自爆曾邀胡定欣登台大讚唱歌好聽

WhatsApp Image 2026 02 25 at 2.53.51 PM

薛家燕今日（25日）出席《新城廣播丙午馬年新春團拜》暨節目巡禮。(林俊源攝)

薛家燕今日（25日）出席《新城廣播丙午馬年新春團拜》暨節目巡禮。提及最近推出賀年新歌，家燕姐接受訪問表示每一年都會去馬來西亞拍MV，對點擊率超過1000萬大感高興。她續說：「我孫仔都識跳，跳舞俾我睇，都有我嘅基因。」講到孫仔有否向她拜年，家燕姐說言：「唔使教，佢一入到嚟就祝我心想事成，同埋寫埋揮春俾我。」

問到有否催新抱今年再生B，她說：「我都有同佢講，佢就笑笑口，唔好俾佢有壓力。」同時她又透露孫仔已經遺傳到她的良好基因識得跳《皆大歡喜》，並揚言想跟她去登台跳舞。談及最近轉了新髮型，家燕姐希望予人有新的形象，她說︰「頭髮係有活力，人哋見到我就一見發財，拎一個好意頭。」

WhatsApp Image 2026 02 25 at 2.53.52 PM

薛家燕轉了新髮型。(林俊源攝)

冇催胡定欣生B

提到今日與胡定欣同場，有否催對方生B，家燕姐說：「頭先冇時間同佢傾偈，我私底下同佢講恭喜，順其自然啦！睇吓佢想玩多年定點。」講到胡定欣透露會出歌，她大讚胡定欣唱歌好好聽，「我曾經邀請過佢去雲頂登台，同黎耀祥同埋馬德鐘一齊，佢把聲好靚，真係可以做歌手。」並表示非常樂意與對方合唱。

談及會否與胡楓（修哥）相約聚會，家燕姐透露已有計劃。她說：「修哥遲啲會有個約會，亦都會同七公主有個約會，舊年係七公主60周年紀念，但因為我真係飛來飛去都冇時間約食一餐飯，嚟緊三月可能會一齊食一餐飯。」講到「七公主」會否有計劃合體開騷，她說：「佢哋就唔會㗎啦！」

WhatsApp Image 2026 02 25 at 2.54.13 PM WhatsApp Image 2026 02 25 at 2.55.59 PM WhatsApp Image 2026 02 25 at 2.56.06 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 25 at 2.55.56 PM WhatsApp Image 2026 02 25 at 2.54.12 PM (1)

