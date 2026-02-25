新城團拜｜谷婭媺怒轟「某大師」博流量 回應網民推測係張崇德

谷婭媺今日（25日）出席《新城廣播丙午馬年新春團拜》暨節目巡禮。提到谷婭溦在社交平台不點名批評某大師借批評她博流量，她接受訪問表示：「新年之前我出咗一個Po，之後我拎咗10日假期，就唔知發生咗咩事。」講到有不少網民留言評價，谷婭媺解釋：「點解我做呢個舉動，因為我想話俾對方知道，我知道咗呢件事，希望佢唔好再做。」谷婭媺強調過年期間回了內地，沒有再看過任何留言。

谷婭媺在本月（11日）曾於社交平台發文：「自稱某某某大師的那位，如果說我能給你帶來你想要的流量，那麼我不介意你每一集都來盯住我！因為我深深的知道，如果不是因為我你就沒有了流量和話題，我也尊重你是前輩，也知道你搵食艱難，如果講我，可以令您搵到食嘅，我想我也是做了一個功德了，謝謝您了。某某某老師，我祝福你越來越好！」