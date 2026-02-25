謝霆鋒容祖兒率英皇歌手進駐啟德開騷 門票3月中發售勢必掀搶飛潮

由楊受成創立的英皇娛樂於1999年成立，旗下歌手推出的歌曲跟全球華人度過不少喜怒哀樂的時刻 ，也成為各世代人的成長背景插曲，甚至主題曲。為慶祝公司伴隨港人走過逾25年，英皇娛樂旗下藝人包括天王天后、影帝影后、實力唱將與耀眼新星將於5月4日聚首一堂，破天荒的跨世代驚喜合作，在啟德體育園主場館盛大舉行《25+ 英皇群星演唱會》。屆時讓陪伴大家走過 25 年的經典旋律以創意聯乘形式震撼重現 ，以別開生面的 形式向觀眾呈現不一樣的經典歌曲。

今次演唱會總投資額逾億元，以「 Ensemble」為主題，其核心意義是共創同行糅合音樂演唱及演奏、電影、戲劇舞台、舞蹈與跨界表演等效果，銳意將啟德體育園主場館打造成一個世紀樂園，與觀眾共行穿梭過去未來，成就當下。作為 英皇娛樂 「元祖級 」成員謝霆鋒有感：「我從小在英皇長大，我常常對外笑稱我的人生有超過一半的時間與英皇有關，見到整個大家庭越來越多新成員加入，我由心感到高興，我自己都好期待和他們有合作火花。」

超過 25年的核心成員容祖兒(Joey)感性表示：「我自1999年在英皇娛樂正式出道，多年來與公司一同成長，這裡不單是我事業的起點，更加是人生的起點，在這裡 我收穫了可貴的親情和友情。對我而言，英皇是我的家，老闆、老闆娘， 以及每一位同都是我的家人。我非常期待在這個晚上，透過音樂，用我們的『看家本領』，與大家分享英皇娛特有的人情味和團結精神。」霍汶希（Mani）從昔日經理人走到今天，成為英皇娛樂集團營運總裁至今已超過 25年， 對於這次週年演唱會別具一份堅持：「楊博士曾說過，有人的地方就有娛樂，要與這片土地及人們連繫起來，相信演唱會是最直接、最能與眾同樂的方式。」