謝霆鋒容祖兒率英皇歌手進駐啟德開騷 門票3月中發售勢必掀搶飛潮

由楊受成創立的英皇娛樂於1999年成立，旗下歌手推出的歌曲跟全球華人度過不少喜怒哀樂的時刻 ，也成為各世代人的成長背景插曲，甚至主題曲。為慶祝公司伴隨港人走過逾25年，英皇娛樂旗下藝人包括天王天后、影帝影后、實力唱將與耀眼新星將於5月4日聚首一堂，破天荒的跨世代驚喜合作，在啟德體育園主場館盛大舉行《25+ 英皇群星演唱會》。屆時讓陪伴大家走過 25 年的經典旋律以創意聯乘形式震撼重現 ，以別開生面的 形式向觀眾呈現不一樣的經典歌曲。
今次演唱會總投資額逾億元，以「 Ensemble」為主題，其核心意義是共創同行糅合音樂演唱及演奏、電影、戲劇舞台、舞蹈與跨界表演等效果，銳意將啟德體育園主場館打造成一個世紀樂園，與觀眾共行穿梭過去未來，成就當下。作為 英皇娛樂 「元祖級 」成員謝霆鋒有感：「我從小在英皇長大，我常常對外笑稱我的人生有超過一半的時間與英皇有關，見到整個大家庭越來越多新成員加入，我由心感到高興，我自己都好期待和他們有合作火花。」
超過 25年的核心成員容祖兒(Joey)感性表示：「我自1999年在英皇娛樂正式出道，多年來與公司一同成長，這裡不單是我事業的起點，更加是人生的起點，在這裡 我收穫了可貴的親情和友情。對我而言，英皇是我的家，老闆、老闆娘， 以及每一位同都是我的家人。我非常期待在這個晚上，透過音樂，用我們的『看家本領』，與大家分享英皇娛特有的人情味和團結精神。」霍汶希（Mani）從昔日經理人走到今天，成為英皇娛樂集團營運總裁至今已超過 25年， 對於這次週年演唱會別具一份堅持：「楊博士曾說過，有人的地方就有娛樂，要與這片土地及人們連繫起來，相信演唱會是最直接、最能與眾同樂的方式。」
演唱會特意邀來強大主創陣容指導，包括由香港電影領軍人物之一、金像奬最佳導演、全運會總導演劉偉強擔任總監製以深厚的電影語言與舞台創意 呈現廣東歌的精彩絕倫 曾參與 《阿飛正傳》、《重慶森林》、《東邪西毒》、《花樣年華》、《2046》、《讓子彈飛》及《一代宗師》等殿堂級華語電影 、屢獲金像獎殊榮、最具國際影響力的美術指導、服裝設計師及剪接師之一 張叔平擔任 演唱會 美術總監 ，向觀眾呈現前所未有的 體驗 ; 並由為 謝霆鋒啟德演唱會擔任音樂總監、香港殿堂級音樂製作人王雙駿擔任音樂總監。
劉偉強表示：「能夠擔任這盛事的 總監製 實在是意義非凡，英皇娛樂自 1999成立以來，為華人世界帶來不少膾炙人口的經典歌曲，如何以舞台及電影手法呈現當中的轉折及串連對我來說 是一個大挑戰。 舞台設計亦是破天荒的，期待為觀眾帶來多重感官享受的盛宴。」美術指導張叔平 則表示 ：「英皇娛樂已經是一個家傳戶曉的文化產業 品牌，歌影視藝人陣容規模龐大，囊括了業內眾多重量級及潛質藝人。多年來打造不少巨星在全球華人娛樂文化界佔有舉足輕重的地位。如何透過這 25年盛典，推陳出新，不斷在自我之上突破自我，是我替英皇娛樂思考的重要問題。最後我決定以插畫方法，以表現品牌生生不息的求變多變精神。」
音樂總監王雙駿 說：「以往做音樂會主要是考慮每個章節之間的流暢度；今次同兩位重量級人物 合作 ，以英皇娛樂的源起故事為主線，並以極具震撼力及爆炸力的視覺和沉浸方式，和出人意表的音樂陣容貫穿 25多年來英皇娛樂打造的經典時代曲，為香港樂壇留下深刻印記，算是我一個大突破！」
【演出詳情】
活動日期：2026 年 5 月 4 日
活動時間：7:00 PM
地點：KAI TAK STADIUM (啟德體育園主場館 )
票價：HKD $1680 / $1380(企位 /座位 ) / $980 / $680
【開售日期 】
11-13 Mar 11AM: Klook 優先訂票
19 Mar 10AM: 快達票 HK Ticketing、大麥公開發售