新城團拜｜泳兒胸贏3位師弟 曾比特除衫騷quali驚現大力水手臂

泳兒、曾比特（Mike）、黎展峯(Andy)、黃明德(Dark)今日(25日)到黃埔出席席《新城廣播丙午馬年新春團拜》暨節目巡禮。家燕姐向他們大派利是，4人非常開心，不停向家燕姐大講好說話。提到早前一眾英皇成員到老闆家中拜年，去年加盟英皇的Mike表示當日要工作，未能出席，希望有天再找老闆𢭃利是。現場所見，Mike比之前清減不少，他說︰「係瘦咗啲，可能上鏡睇到會太瘦，會有啲蒼老。」

在旁的Dark搞笑指Mike有事業線，隨即大家起鬨要Mike大方些展示成果，泳兒見到Mike騷出大手臂之後大聲尖叫。Dark亦不輸蝕騷出右邊手臂，而Andy就因為太過多初未能大方展示。然而，三子都不及泳兒來一個側身挺胸展示曲線，嚇得三子完全反應不過來。

泳兒被問到新年期間是否有親戚催結婚，她表示：「佢哋已經放棄咗啦！但係朋友同埋傳媒會催我結婚，俾我放下假先啦！」談及會否考慮去旅行結婚，她說：「如果是機啱嘅話我唔抗拒，我唔係一個主動嘅人，唔好咁大壓力。」她又透露今年會以一個主題推出一系列的歌，亦有計劃跟fans來個close一點的表演。曾比特表示因為剛加入英皇，所以要在事業上努力拼博，未是談結婚的時候，跟另一半都是互相信任。