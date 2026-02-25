熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Feb-25 21:30
更新：2026-Feb-25 21:30

新城團拜｜泳兒胸贏3位師弟 曾比特除衫騷quali驚現大力水手臂

分享：
WhatsApp Image 2026 02 25 at 2.53.32 PM

(左起)黃明德、泳兒、曾比特、黎展峯。(林俊源攝)

泳兒、曾比特（Mike）、黎展峯(Andy)、黃明德(Dark)今日(25)到黃埔出席席《新城廣播丙午馬年新春團拜》暨節目巡禮。家燕姐向他們大派利是，4人非常開心，不停向家燕姐大講好說話。提到早前一眾英皇成員到老闆家中拜年，去年加盟英皇的Mike表示當日要工作，未能出席，希望有天再找老闆𢭃利是。現場所見，Mike比之前清減不少，他說︰「係瘦咗啲，可能上鏡睇到會太瘦，會有啲蒼老。」

MWW 8846 MWW 8836 MWW 8861 MWW 8839 MWW 8837

在旁的Dark搞笑指Mike有事業線，隨即大家起鬨要Mike大方些展示成果，泳兒見到Mike騷出大手臂之後大聲尖叫。Dark亦不輸蝕騷出右邊手臂，而Andy就因為太過多初未能大方展示。然而，三子都不及泳兒來一個側身挺胸展示曲線，嚇得三子完全反應不過來。

泳兒被問到新年期間是否有親戚催結婚，她表示：「佢哋已經放棄咗啦！但係朋友同埋傳媒會催我結婚，俾我放下假先啦！」談及會否考慮去旅行結婚，她說：「如果是機啱嘅話我唔抗拒，我唔係一個主動嘅人，唔好咁大壓力。」她又透露今年會以一個主題推出一系列的歌，亦有計劃跟fans來個close一點的表演。曾比特表示因為剛加入英皇，所以要在事業上努力拼博，未是談結婚的時候，跟另一半都是互相信任。

MWW 8876 MWW 8877 MWW 8875 MWW 8870 MWW 8882 MWW 8883 螢幕擷取畫面 2026 02 25 203045 螢幕擷取畫面 2026 02 25 202906 螢幕擷取畫面 2026 02 25 202947

早前Dark肚痛個多星期，為此求醫多次，一度誤以為是盲腸炎，幸好最後是淋巴發炎，更不忘擦鞋表示在醫院期間不停聽泳兒及Mike的歌曲，Andy聞言投訴Dark從不聽他的歌曲。剛過生日的Andy表示因為正值新年，所以主要活動都是拜年，親友都給他雙封利是。他又提到跟fanscafé舉行生日聚會，但遭他們翻出中學時期肥仔照的黑歷史，「有少少尷尬，仲要黐喺café度，完全唔敢睇返自己過去。馬年最大目標係keep fit！」

WhatsApp Image 2026 02 25 at 2.53.31 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 25 at 2.53.36 PM WhatsApp Image 2026 02 25 at 2.56.03 PM WhatsApp Image 2026 02 25 at 2.55.56 PM WhatsApp Image 2026 02 25 at 2.53.38 PM MWW 8893 MWW 8895

