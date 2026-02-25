謝安琪掩面不捨兒子到澳洲升學 張繼聰向張瞻發長文剖白

張繼聰與謝安琪(Kay)的大仔張瞻到澳洲升學，Kay在囝囝中學畢業之後，安排他擔任其助手，希望透過工作，令他建立與他人相處的基礎、待人接物、團隊合作精神等，為日後海外升學做準備。轉眼這位小助手要繼續學業，張繼聰上載囝囝成長片段以及一家四口送機的畫面，並用英文寫下長文勉勵張瞻及告訴他一些心底話。

二人曾透露張瞻對運動特別有興趣，所以將會考慮到澳洲修讀運動科學。據知，張瞻將入讀教育及科學雙學位課程「Bachelor of Education & Bachelor of Science – Primary Education」雙學位課程。早前有網民見到他們一家四口在在澳洲墨爾本一餐廳用膳。Kay與阿聰並肩而坐，兒子與女兒則坐在另一邊。

從阿聰上載的影片所見，Kay非常不捨兒子，一度掩面，妹妹張靖一直攬實哥哥。張靖先後跟妹妹、媽咪相擁，但影片未見阿聰。片尾見到一家四口的大合照，阿聰笑得比較輕鬆。阿Bob留言問︰「大個仔，俾佢出去闖吓啦，不過你淨係影人哋喊，你有冇喊先？」阿聰就鬼馬回應說︰「關你鬼事咩？ 你一定有機會自己試吓，到時咪知有幾大鑊囉！」加上Kay表示「你估吓」已經示意阿聰一定喊得不比Kay少。