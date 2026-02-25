熱門搜尋:
出版：2026-Feb-25 23:17
更新：2026-Feb-25 23:17

《新城勁爆頒獎禮》大改革 唔再人人有獎由73個減至48個

《新城廣播丙午馬年新春團拜》暨節目巡禮於黃埔舉行，吸引大批市民圍觀。

新城廣播有限公司於年初九（2月25日）於黃埔舉行《新城廣播丙午馬年新春團拜》暨節目巡禮。新城廣播行政總裁馬浚偉、署理首席營運總監及總編輯郭艷明，聯同嘉賓胡定欣、鎮台之寶薛家燕（家燕姐）主持醒獅點睛及簪花掛紅儀式，祝福大家新春大吉、萬事如意。范振鋒、黎莉擔任司儀，帶領全場歡呼。

其後馬浚偉率領管理層與歌手、主持大合照，場面熱鬧非凡。 家燕姐率領泳兒、曾比特、周吉佩、黃淑蔓、谷婭溦、鍾柔美、詹天文、安俊豪、羅啟豪、張與辰、力臻、黎展峯、黃明德、施匡翹、Michael C、林芊瑩、蘇家欣、張光宇、鄺星宇、林暐竣、FYP、Honey Punch、陸海悠、梁煒謙、馮熙燮、柯雨霏、胡子貝、華浩然等歌手齊向市民拜年，祝福新一年事事順景。

一眾歌手集合新城廣播︰

新城知訊台宣布，將全力強化音樂節目內容，並對《新城勁爆頒獎禮》進行大刀闊斧的改革。獎項數目將由去年的73個縮減至48個，以提升獎項質素及認受性，展現尊重音樂的決心。在新人獎及躍進獎方面，將改為金、銀、銅三個級別頒發，全面統一，不再區分男女歌手，旨在更公平地表彰新晉及進步最多的音樂人。至於國語歌獎及Z世代獎則會取消，突顯核心獎項的重要性。

此外，知訊台、財經台及MBO TV亦公布新主持陣容，包括Master Joe、江嘉敏、龔柯允等，涵蓋音樂、財經、生活及娛樂多元內容，預告新一年節目更精彩。

「知訊台」台長程凱欣介紹新節目主持：

《樹窿78號》李碩宏、龔柯允、梁浩菱、翟佩雲、李進羿；《可「連」天下父母心》陳心怡、Christine；《香港生活 GPS》黃獎、江婉穎；《One Music Corner壹角樂》梁兆輝；《妙「搜」仁心》魏美珍、陸志聰醫生；《古典章「捷」》陳思捷

「財經台」台長魏美珍介紹新節目主持：

《講錢. 講故事》陳以禔、單志民；《體旅事務所》陳以禔、謝拉；《全民「創」世紀》Terry；《灣區漫遊》孖Win；《道指納指話你知》朱家明、陳俊文；《磚頭事務所》郭艷明、Master Joe；

《銀色旅途》盧世昌、林淑敏；《AI 進化論》尹德政、王逸研

「MBO TV」台長葉文輝推介節目主持

《一日大試》科林；《小社會大意義》秦啟維、⁠Heidi Lee；《健康關你事》江嘉敏；《至Hit旅團》啤梨、Cooking Hay Hay；《娛樂圈魔鏡》倪詩蓓、劉芊蒂

