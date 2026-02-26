黃淑蔓期待獲Michael C半裸公主抱 力臻嘔住過新年肌肉都冇埋

黃淑蔓(Feanna)、力臻及Michael C昨日(25日) 齊齊出席《新城廣播丙午馬年新春團拜》暨節目巡禮。Feanna表示今個新年因為家人不在港，所以獨自在家不停瞓覺，之後會回公司團拜𢭃利是。Michael C稱今個新年忙過不停，工作不斷，稍後又要為同門師兄搞音樂會。

力臻透露與家人到日本旅行期間飲了一杯 冰凍Highball，全家人都上吐下瀉。他說︰「屋企人係咁屙，我飲咗兩杯，就係嘔，我係一路揸車一路嘔！我真係頂唔順，第一次喺外地睇急症，年初三去咗吊鹽水！我身邊兩位屋企人，佢哋都有睇醫生，係急性腸胃災。」力臻坦言人人過肥年，自己過了一個瘦年，就連肌肉也「嘔晒」！他指因為早前在寺廟求福時，知道自己會病，覺得已經應驗，換個角度來說是開個好年。