黃淑蔓期待獲Michael C半裸公主抱 力臻嘔住過新年肌肉都冇埋

黃淑蔓(Feanna)、力臻及Michael C昨日(25日) 齊齊出席《新城廣播丙午馬年新春團拜》暨節目巡禮。Feanna表示今個新年因為家人不在港，所以獨自在家不停瞓覺，之後會回公司團拜𢭃利是。Michael C稱今個新年忙過不停，工作不斷，稍後又要為同門師兄搞音樂會。
力臻透露與家人到日本旅行期間飲了一杯 冰凍Highball，全家人都上吐下瀉。他說︰「屋企人係咁屙，我飲咗兩杯，就係嘔，我係一路揸車一路嘔！我真係頂唔順，第一次喺外地睇急症，年初三去咗吊鹽水！我身邊兩位屋企人，佢哋都有睇醫生，係急性腸胃災。」力臻坦言人人過肥年，自己過了一個瘦年，就連肌肉也「嘔晒」！他指因為早前在寺廟求福時，知道自己會病，覺得已經應驗，換個角度來說是開個好年。
立flag公主半裸公主抱
其後Feanna與力臻在訪問期間突然聊起Michael C身上的紋身，眾人起鬨表示要檢查Michael C的紋身，他二話不說脫去一半外奪，大方展示，更騷出強勁臂彎，搞到Feanna尖叫起來！談到Feanna為《再見UFO》唱的主題曲《華富一號》入圍金像獎最佳原創電影歌曲，她表示非常開心，因為歌曲是11年前的作品，盼大家下月入戲院可以多多支持，亦對自己很有信心會獲獎。力臻、Michael C更即場表示如Feanna獲獎，將會半裸公主抱起她。Feanna聞言非常開心，笑謂一定要拎獎。