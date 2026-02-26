Brian李凱賢爆笑妙論《夜王》：聽講啲波好似Cut晒(有片)

李凱賢(Brian)@廿四味昨晚(25日)現身旺角為電影《電競女孩》首映分享會擔任主持，他受訪時大讚有份參演的袁澧林，指她在《窄路微塵》表現出色，笑言為Angela才睇《電競》，看畢發現其餘4位女主角的表現亦有驚喜，談到對電影的評分時，他笑言可睇到完場，值得「一條褲」的評分，「睇咗，Dope！我自己係老竇，好撐啲女仔。」

掹鼻毛防瞓覺 向來有話直說的他，笑談看首映的中伏經驗，「最驚有啲首映好垃圾，導演坐你後面唔知可以畀咩反應！睇首映想走又唔走得！」他自爆：「睇過啲戲好Shit，我笑出嚟，但發現導演坐喺後面！」他坦言試過睇首映瞓著覺，問到如何保持清醒，爆笑表示，「我keep住掹鼻毛！好彩小弟都多鼻毛。」 論《夜王》 爆金句 Brian上月離開古天樂旗下天下一公司，結束8年合作關係，投開設個人頻道，身飲食KOL行列，並請來鄭秀文(Sammi)為首集節目打響頭炮，齊齊食叉燒論《夜王》，他大讚《夜王》值「一條半褲」的評分，又點名讚廖子妤出色，睇好她憑《像我這樣的愛情》奪影后。不過，Brian就替觀眾抱不平，「聽講啲正嘢好多都Cut晒，啲波好似Cut晒喎。梗係睇Renci(楊偲泳)個波波，好多人都想睇Renci個波。」

「做」就要做盡 Brian自言重視故事劇情，認為Renci與何啟華(阿Dee)的感情線不夠盡，「我覺得如果要做，就要做盡，你唔好同我呢個企呢度嗰個企嗰度，然後我哋做緊愛，係要真實啲，如果就唔好做，你唔好喺側邊就鏡頭，你係要去盡，that's art！」不過他強調真心覺得《夜王》好睇。 笑談與老婆「房事」 作為已婚男人，Brian向來避免去夜總會等場所，但如果接拍大尺度電影，則要先跟老婆商量，「其實都要睇個內容，不過對手呢個都好緊要啦。」若然獲得老婆批准，又會否先跟老婆彩排，他笑言，「我想排嘅，但結咗婚廿幾年要擇日子，例如聽日就let’s go。你估仲係十八、九歲咩，煮蛋嘅時候就嚟咩，煮煮吓飯又咩咩。」至於新年可有擇得好日子，他笑言有「阻滯」，「未呀，好忙，因為阿女放假係好難㗎，你哋知唔知㗎？屋企又唔係二萬幾呎，唔通喺隔離哎呀哎呀，真係要睇環境，你都唔知我幾想佢返學。（幫佢報多啲班！）我已經報到盡啦，扣稅已經都攞咗好多。」