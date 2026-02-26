明珠台前主播趙慧奈爆離職時月薪近5萬 出鏡費為關鍵

前明珠台新聞主播趙慧奈（Keina）為中日混血兒，精通粵語、英語、國語及日語，曾在NOW新聞台做實習記者，再到無綫明珠台擔任主播，效力無綫4年後於2021年離巢，轉投國際財經媒體彭博新聞社擔任製作人，事業更上一層樓。趙慧奈曾於2023年喺社交平台分享一輯由友人操刀拍攝嘅CK內衣照，大騷Fit爆身形，獲唔少網民激讚身形苗條，除咗讚佢靚過香港小姐冠軍，更表示佢與BLACKPINK成員Jennie有得揮。趙慧奈近年亦不時拍片分享行業秘聞；最近，佢就分享記者與主播嘅人工，自爆於明珠台離職時月薪約5萬，引起網民熱議。

國際大型新聞社主播可達50萬

趙慧奈透露，無論喺翡翠台或明珠台，記者一般都有固定底薪，若兼任主播或節目主持，則可按出鏡次數領取額外酬勞，佢就強調，每個節目出鏡費標準不一，而且係逐次計。趙慧奈續自爆離職時嘅薪酬情況，指自己月入約5萬：「我自己離職時候人工係去到差唔多五萬蚊一個月，你去到一啲國際大型新聞社，呢個先至係起薪點，主播更加係搵到差唔多半百（萬）一個月。」趙慧奈表示，若在國際大型新聞機構擔任主播或主持，收入將會更可觀，連同出鏡費「50萬一個月」並非誇張說法，但就坦言記者升職較難，唔似銀行等年年升嘅行業，新聞從業員嘅升職周期一般為5年一次。