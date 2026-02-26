唱錢｜側田驚爆退休宣言 想幫觀眾贏3萬獎金挑戰唱經典歌《命硬》

由森美、Eric Kwok（郭偉亮）帶領Plan V成員李茵彤Desta主持、Eric Kwok擔任音樂總監的互動音樂Game Show《唱錢》，本周六晚（28日）八點半翡翠台播出「明星版」第三集。除了三位常規主持，陸浩明將聯同Plan V其餘四位成員：江廷慧、彭家賢、陳昊廷及侯雋熙主持直播間。 第三集「明星版」登場藝人，是實力唱作人側田，側田一嚟即揚言要幫觀眾擸走三萬港元現金獎，還笑言為了挑戰AI實測系統，暫時「拋棄」過往演唱風格、做一個只求實際不求藝術的音樂人：「我唱咁多年歌嘅目標都係想去到忘我境界，但呢個啱啱相反，唔可以忘我…所以我依家要收番（啲忘我）。」Eric Kwok聞言即踢爆側田向來是追求「靈魂級數」的藝術家：「佢去泰國成日會send片畀我，『我去咗呢個地方，好多正嘅人彈結他呀』，佢專去嗰啲地方搵知音人。」森美補充：「佢係嗰啲我哋唔好講音樂，我哋講藝術嘅人。」

Eric Kwok封側田「靈魂級藝術家」 雖然側田是知名唱將，但為了成功挑戰由好友Eric Kwok親自主理的AI實測系統，除專誠歸納出「機械式唱腔」及「假音」兩大過關大法，還進行了地獄式事前準備-就是為每一首歌曲做筆記！側田：「呢個節目令我終於知道自己啲飲歌原來唔係話唱得咁好，聽番原唱我原來係同佢哋唱得好大分別。所以我mark低晒所有歌詞同拍子，會Mark吓有咩兩個字係連住，或者有啲咩音係要扭落去」、「我絕對唔會低估呢個system，我要去到爆機先至放鬆。」觀乎宣傳照，側田不但全程「音樂筆記」不離手，而且更一度投入至踎低「原地狂煲」，相當投入認真。雖然做足準備兼本身具備演唱實力，但側田全程依然信心欠奉，更因而不自覺流露大量「超緊張表情包」，又會邊唱邊為自己打拍子以確保拍子準確度，可愛又專業，堪稱「認真魔人」。

神倒模譚校長唱腔挑戰《愛情陷阱》 今集最大焦點，絕對是側田將會挑戰自己經典歌曲《命硬》，並於事前拋下豪語：「如果我衰呢首，我真係退休喇可以」、「我自己作架，冇藉口架喇」、「我寫呢首歌嘅時候我仲未入行，所以好多火架呢首歌。」話雖如此，側田挑戰《命硬》時卻似乎愈唱愈牙煙，除了表情肉緊度十級跳，最後更唱至擘到個口大一大、紅都面晒兼爆青筋，戰況望落十分激烈。而當側田唱完後，Desta即衝上台大叫：「係我聽過最特別嘅版本。」

森美自掏腰包加碼1000港元現金獎 除了《命硬》，側田還挑戰了譚詠麟經典愛情快歌《愛情陷阱》，並「神倒模」校長唱腔，連Eric Kwok亦忍不住認證：「你扮校長扮得太似。」還有一個笑點，是森美於側田挑戰期間，突然主動要求自掏腰包拿出$1000港元現金獎送給觀眾，並獲側田Side Bet 1,000港元。明星版《唱錢》特別之處，是參與歌手並不是為自己贏取任何獎金，而是為觀眾贏取獎金謀福利，藝人所通過關卡越多、觀眾有機會贏得獎金金額亦越高，最高金額可達$30000港元，更有可能一人獨得。