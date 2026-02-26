范麒智王智騫香港開見面會 台上落淚剖白「拆夥」心聲

兩大型男范麒智（Kenji）與王智騫（Martin）憑BL路線殺出血路，擄獲大批影迷。日前二人出席由光尚娛樂主辦的《Kenji & Martin Fan Meeting 2026 in Hong Kong》，是他們相隔兩年再於香港開見面會，除香港粉絲外，更有遠道而來的中丶日丶泰丶台的支持者撐場，場面墟冚！

短期內最後合體大量寵粉福利派出場，Kenji與Martin不止擺招牌甫士給粉絲影相，還特地增加許多互動環節，近距離跟粉絲玩遊戲，亦首度在香港獻唱《靈魂約定》主題曲《換不了的你》。之所以有如此寵粉福利，因為今次極有可能是兩子短期內最後一次合體，隨著Martin早前宣布離開經理人公司昇陽娛樂，這個期間限定BL組合暫未知何時再聚，難怪他們於活動上深情對話時亦不捨落淚。