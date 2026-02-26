邱士縉Stanley自爆「外賣look」跪地求婚整喊Alina 年底結婚唔搵姜濤做伴郎(有片)

MIRROR第一人夫邱士縉(Stanley)宣布訂婚後，現身銅鑼灣首次出席公開活動，Stanley受訪時表示去年與李欣頤（Alina）往外地旅行時求婚，將於今年尾舉行婚禮，由於MIRROR亦會於年底開演唱會，故求婚成功後，第一時間通知公司，而MIRROR兄弟中，則以李駿傑（Jeremy）最早知道婚事。

談到求婚過程，Stanley表示細節保密，事前也沒有與MIRROR兄弟商量，但就透露在外地跪地求婚，「其實我冇plan，keep 住袋定戒指，我覺得係一個啱嘅moment，呢個地方唔會再去第二次，(早已買定戒指，隨身攜帶？)因為呢個係我同佢嘅planning，希望大家35歳去做呢樣嘢，今年做個有承擔嘅男人。」問到求婚過程可有落淚時，「梗係佢喊先，見到佢咁感動，我都好開心，跟住喊。」他續說，「雖然佢話估到，因為有個隨行外國朋友，我同佢講咗好多嘢，佢心諗：『講咁耐，唔係諗住呢個時候？我著得好核突！』結果就係呢個時候。」他笑言兩人都是「外賣look」造型，「但我唔理，我覺得個moment重要啲。」至於可會公開求婚相片，他坦言未決定，「我唔mind，但佢會mind。

求婚成功後，Stanley第一時間通知公司，他指公司已有心理準備，最主要是請假和配合工作。至於何時結婚，Stanley非常口密，只透露年尾舉行婚禮，問到是否香港舉行，他就表示暫不公布，問到MIRROR兄弟是否要請大假時，他就露口風：「唔使，大家都忙。」他笑言，Alina向來都儀式有要求，自己只負責簽支票付費，但就不會搞水底求婚之類，總之讓新娘靚靚登場。談到「造人大計」，他搞笑地澄清，「絕對唔係因為有咗先結婚，(想唔想生B？)都想有，可能二人世界先，順其自然，唔想咁大壓力。」

談到姜濤和Jeremy爭著做伴郎，Stanely語氣肯定表示，「姜濤嚟參加就得，我唔係擔心佢唔嚟，而係擔心要照顧埋佢，因為真係要做嘢。」他直言Jeremy處事細心，比較適合做伴郎，至於其他MIRROR兄弟的崗位分配，Stanley表示，「頂酒就搵Edan同Tiger，其他兄弟或者表演啦，其實靚靚出席已開心。」他自言已親自邀請兄弟，問到兄弟反應時，Jeremy很開心但沒有落淚，大家叫他加油