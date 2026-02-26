陳敏兒約賈思樂食tea 昔日同事麥麗紅林漪娸廖安麗罕有合體

現年71歲的賈思樂近期又再活躍娛樂圈，上月他出席《盧海鵬鳴金收咪演唱會》，跟昔日好拍檔鵬哥及三嫂戚美珍再度合體，造就「蝦仔爹哋」這個經典CP多年後重現大家眼前。

本月中，賈思樂在香港伊利沙伯體育館舉行《賈思樂 Happy Together Again 2026 in concert》演唱會，獲不少圈中好友鼎力支持，更請了余慕蓮上台為她獻唱《Pretty Woman》，一圓對方站台心願，場面感人。