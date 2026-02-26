陳敏兒約賈思樂食tea 昔日同事麥麗紅林漪娸廖安麗罕有合體

現年71歲的賈思樂近期又再活躍娛樂圈，上月他出席《盧海鵬鳴金收咪演唱會》，跟昔日好拍檔鵬哥及三嫂戚美珍再度合體，造就「蝦仔爹哋」這個經典CP多年後重現大家眼前。
本月中，賈思樂在香港伊利沙伯體育館舉行《賈思樂 Happy Together Again 2026 in concert》演唱會，獲不少圈中好友鼎力支持，更請了余慕蓮上台為她獻唱《Pretty Woman》，一圓對方站台心願，場面感人。
網民嘆懷念
賈思樂出名人緣好，當年在TVB認識一班知心好友，近日他相約幾位舊同事新春見面，包括林漪娸、廖安麗、麥景婷及廖啟智遺孀陳敏兒，並在社交網公開合照，五人精神飽滿，賈思樂上載照片同時亦寫道：「Spent a lovely afternoon having tea with my 4 favourite ladies !!! Love you all.」當中淡出幕前多年的麥景婷罕有亮相，不少網民亦對這個TVB黃金年代配搭相當懷念。
麥景婷原名麥麗紅，1982年畢業於無綫電視第11期藝訓班，80年代後期加入綜藝節目《歡樂今宵》成功入屋，更與賈思樂建立出深厚友誼。麥景婷於2000年息影退出娛樂圈，2008年與拍拖14年的呂頌賢在關島完婚，兩人結婚時達成共識不會生育，享受二人世界的夫妻生活。