夜王｜蔡蕙琪靠葵芳彈起獲Sammi打氣 濃妝造型原來參考鄺美雲

本地賀歲片《夜王》由吳煒倫執導，自年初一開畫後大收旺場，票房持續報捷。《夜王》撮合黃子華與鄭秀文(Sammi)組成最強拍檔，上映7天票房已衝破5000萬，刷新香港史上港產片最快破5千萬大關之驕人紀錄。
V姐留言祝福
除了兩位主角，《夜王》還起用多位女星飾演「東日夜總會」女公關，當中新面孔蔡蕙琪(Kay)憑「葵芳」一角更成功彈起。蔡蕙琪在片中以鄉音演出，其對白︰「我叫Franchesca，今年係19歲半，等我四捨五入，我19歲」，葵芳的搶眼演出贏盡觀眾歡心，更被封為「最有潛力喜劇新星」，由於蔡蕙琪近期人氣飆升，風頭蓋過其他「東日」小姐，連Sammi亦到其IG帖文下留言，並寫：「葵芳。四捨五入。你明年就踏入20歲喇！ V姐祝福你更上一層樓。」
自由身接job
蔡蕙琪曾就讀於演藝學院，入行後參演多部舞台劇，又憑舞台劇《加數機》奪得「傑出演員獎」，當她離開劇團後，現時以自由身接job。蔡蕙琪原來亦有份演出黃子華上一套作品《毒舌大狀》，飾演謝君豪的秘書，僅出場兩秒一閃即逝。如今再拍吳煒倫作品終得以發圍，全靠她多年的演出經驗再加以磨鍊，而為了演活「葵芳」，她的口音卻並非模仿「譚仔姐姐」，而是參照林明禎的半鹹淡廣東話。此外， 蔡蕙琪接受訪問又自爆「葵芳」造型，查實是參考自鄺美雲的80年代唱片造型，化妝師在拍攝當日拿出鄺美雲昔日照片為她上妝，怎料落在蔡蕙琪面上卻喜感十足。