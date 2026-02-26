夜王｜蔡蕙琪靠葵芳彈起獲Sammi打氣 濃妝造型原來參考鄺美雲

本地賀歲片《夜王》由吳煒倫執導，自年初一開畫後大收旺場，票房持續報捷。《夜王》撮合黃子華與鄭秀文(Sammi)組成最強拍檔，上映7天票房已衝破5000萬，刷新香港史上港產片最快破5千萬大關之驕人紀錄。

V姐留言祝福

除了兩位主角，《夜王》還起用多位女星飾演「東日夜總會」女公關，當中新面孔蔡蕙琪(Kay)憑「葵芳」一角更成功彈起。蔡蕙琪在片中以鄉音演出，其對白︰「我叫Franchesca，今年係19歲半，等我四捨五入，我19歲」，葵芳的搶眼演出贏盡觀眾歡心，更被封為「最有潛力喜劇新星」，由於蔡蕙琪近期人氣飆升，風頭蓋過其他「東日」小姐，連Sammi亦到其IG帖文下留言，並寫：「葵芳。四捨五入。你明年就踏入20歲喇！ V姐祝福你更上一層樓。」