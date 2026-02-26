張馳豪新歌MV獲Tania@Lolly Talk做女主角 怕醜仔一句話hurt爆對方

張馳豪Aska將於下周四(3月5日)迎來30歲生日，跨進男人三十的關口，Aska推出新歌《一個人的生日歌》為自己「贈慶」。MV團隊特地邀來Tania＠Lolly Talk(陳紀澄)擔任女主角，事前做足保密功夫，Aska抵達拍攝現場驚喜遇見Tania，被殺個措手不及，「真係好surprise！我唔係今日先知，係頭先Tania行過嚟嗰下先知呀！」當被問到兩人如何互動時，Aska頓時變怕醜仔「我哋冇咩互動㗎喎……」搞到Tania搶白道：「有㗎！我係演一個成日落嚟嘅客人，知唔知點解呀？係為咗嚟見你呀！」

Tania首做MV女主角

Aska和Tania都是「I人」，初次合作，心情緊張，Tania說：「我都係第一次參與拍攝人哋嘅MV，所以心情都有啲緊張，嚟到見到成個環境好有feel，同埋見到Aska真人都有啲緊張，咁就可以帶住呢份緊張演埋佢，咁就可以playful啲。」幸好，兩人對廚藝有研究，Aska喜歡手沖咖啡，而Tania求學時曾到酒店甜品部實習，懂得造蛋糕及咖啡拉花，找到共同話題。

兩人都有上戲劇堂，今次MV拍攝正好學以致用，提到即興互動部份Tania搶閘講：「頭先最後一個scene，劇情講我係滿心歡喜去搵佢，點知佢生日提早收鋪拒絕我，然後佢同我講『我唔想再見到你呀』(係咪好hurt？)係呀！我爭啲眼有淚光！但係咁就令我好自然做到嗰種感覺。」