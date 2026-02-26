日租家庭｜班頓費沙窩心之作贏盡口碑 爛蕃茄觀眾達96%好評

年度暖心電影《日租家庭》(Rental Family)靈感取自日本真實存在的「出租家人」產業，電影由《盜墓迷城》(The Mummy)男星班頓費沙(Brendan Fraser)飾演失意美國演員Philip，由於Philip在東京發展演藝事業處處碰壁，卻在意想不到的地方「發揮演技」，為客戶扮演那些缺席的人生角色，包括家人、朋友，甚至摯愛。在扮演的同時，Philip與觀眾都同時被真摯的情感打動，在一幕幕細膩動人的關係中感受溫暖，並漸漸療癒了觀眾的心靈。《日租家庭》先後入圍超過20個影展，於各地贏盡口碑，更在權威影評網站爛蕃茄網觀眾評分達96%好評，深受觀眾喜愛。

導演擁有美籍日裔背景

《日租家庭》是艾美獎最佳迷你劇《齮齕人生》(Beef)導演Hikari的最新力作，戲中的Philip正處於事業與人生的低谷，但在懷疑人生之時，卻碰上一個又一個的「同是天涯淪落人」。如導演Hikari提到：「日本社會的生活看似很繁榮，卻是有很多人的生活都十分孤單和寂寞。」片中的小故事猶如現實生活縮影，有傳統觀念家庭、單親家庭、望子成龍的父母等，而現實中的「出租家人」服務，早於80年代盛行日本，發展至今，已經約有300間提供服務的公司，在「虛假」的關係中提供「真實」的情緒價值。導演Hikari認為，日本人寧願聘用陌生人為他解決難題、向對方傾訴，都不喜歡見心理治療師，因此服務才會一直盛行至今。《日租家庭》就將這最真實的「出租」文化投放到大銀幕之上，將日本人對家庭、關係的觀念濃縮到故事之上，並在班頓費沙飾演的Philip帶領之下，展開一幕幕身心靈的救贖！