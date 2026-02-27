《衝鋒：火拼》尖沙咀鬧市上演槍戰 實景拍攝子彈橫飛

導演吳家偉選址在尖沙咀加連威老道進行實景拍攝，將香港人最熟悉的街道，變成槍林彈雨的戰場。真槍、真爆破、真心血，誓為觀眾帶來最震撼的大銀幕體驗。飾演衝鋒隊隊員的陳家樂，回想鬧市槍戰拍攝依然興奮，對於在街頭實戰，直指腎上腺素飆升，他說：「槍戰嘅時候咁多人喺街度圍觀，令到我腎上腺數飆高，叫啲街坊『唔好睇呀！有危險呀！』咁樣做都好自然。」更笑言真實環境中拍攝，連叫街坊躲避的對白都格外自然，讓演出更立體動人；至於飾演在逃要犯阮卓龍的張繼聰，鬧市開槍「緊張得嚟暗爽」，對這場槍戰戲印象深刻：「平時肯定冇機會咁樣做，做演員都唔係成日有機會，緊張得嚟會有少少暗爽！」片中演衝鋒隊組長的方中信，縱橫影壇數十年，坦言：「而家拍戲嘅CG真係好勁，但係點都唔及真實嘅開槍同埋真實嘅爆破，咁真實。」《衝鋒：火拼》以實景實拍作為賣點，真槍實彈，為觀眾帶來最震撼視覺體驗。至於見慣荷李活大場面的安志杰（飾阮卓武），也忍不住對製作規模驚嘆：「沒有見過那麼大的地方去拍，很佩服楊受成老闆，可以把全部的心血放在這戲裡面，所以我真的好期待看這部電影。」《衝鋒：火拼》將在3月5日在港上映。