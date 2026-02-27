方力申公布愛女中文名「方愛嘉」 親解寓意自嘆為父後人生難度升級

方力申在社交網細談為父3個月的感受，他指若人生如一場遊戲，單身時自覺一切也不錯，「工作穩定，有過啲成績，自己同父母都健健康康，呢個遊戲玩得幾好！」但方力申直言結婚後，發現這個遊戲突然難度提升了幾級，「愛情唔係淨係得個講字，真係要行動，仲要一齊維繫感情，結婚後更要實踐一生一世嘅承諾。」

期待未來

自女兒Isla出世後，方力申自言感覺更加強烈，難度又再升Level，「養小朋友真係有『養兒一百歲長憂九十九』，呢句說法，完全中！各種計劃、擔心不斷湧現，唔只係我，仲有我太太一齊經歷。」方力申認為未來的旅程一定更加刺激，「心入面緊張得來，又充滿期待！每個人都有唔同選擇去過人生。單身，就係將『自己』活出極致，結婚生小朋友，就係將『我』變成『我們』。」

家庭最重要

方力申續公佈愛女Isla的中文名方，「我個女Isla叫方愛嘉，我哋係先改英文名，然後再改中文名。揀『愛』字係因為我屋企房間門口有兩幅書法分別係『愛』同『家』。對我嚟講，家庭係最重要，『愛家』係我生活嘅重心。而且『愛』嘅普通話發音又可以同Isla呼應。至於『嘉』字，係老友陳定幫師傅幫我哋改嘅，發音亦係同『家』字一樣。」