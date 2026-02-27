方力申公布愛女中文名「方愛嘉」 親解寓意自嘆為父後人生難度升級

方力申（Alex）自去年與圈外太太葉萱（Maple）迎來愛女Isla後，有女萬事足，經常在社交網分享湊女點滴。昨日(26日) 迎來46歲生日，除宣佈5月16日舉行入行26年首個紅館個唱《方力申最佳時間演唱會2026 》外，更公佈愛女中文名為「方愛嘉」。
一生一世承諾
方力申在社交網細談為父3個月的感受，他指若人生如一場遊戲，單身時自覺一切也不錯，「工作穩定，有過啲成績，自己同父母都健健康康，呢個遊戲玩得幾好！」但方力申直言結婚後，發現這個遊戲突然難度提升了幾級，「愛情唔係淨係得個講字，真係要行動，仲要一齊維繫感情，結婚後更要實踐一生一世嘅承諾。」
期待未來
自女兒Isla出世後，方力申自言感覺更加強烈，難度又再升Level，「養小朋友真係有『養兒一百歲長憂九十九』，呢句說法，完全中！各種計劃、擔心不斷湧現，唔只係我，仲有我太太一齊經歷。」方力申認為未來的旅程一定更加刺激，「心入面緊張得來，又充滿期待！每個人都有唔同選擇去過人生。單身，就係將『自己』活出極致，結婚生小朋友，就係將『我』變成『我們』。」
家庭最重要
方力申續公佈愛女Isla的中文名方，「我個女Isla叫方愛嘉，我哋係先改英文名，然後再改中文名。揀『愛』字係因為我屋企房間門口有兩幅書法分別係『愛』同『家』。對我嚟講，家庭係最重要，『愛家』係我生活嘅重心。而且『愛』嘅普通話發音又可以同Isla呼應。至於『嘉』字，係老友陳定幫師傅幫我哋改嘅，發音亦係同『家』字一樣。」
預告追第二胎
最後，他再解讀家庭「Family」的意思，他說：「F代表 Fong，A係Alex，M係Maple，I係Isla，L係未來嘅寶寶，Y係Yip，既然中英文意思都咁夾，所以就乾脆叫佢愛嘉啦！Isla愛嘉，爸爸今日嘅願望就係希望妳能夠一生平安、健康、快樂！（其他就隨緣啦）」。